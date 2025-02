Haberin Devamı

HIRİSTİYAN Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı olan Merz, Berlin’de CityCube Salonu’nda düzenlenen 37. CDU Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, CDU/CSU’nun 23 Şubat’ta yapılacak genel seçimlerde iyi sonuç alarak seçimi kazanacağına inandığını söyledi. AfD ile işbirliği yapacağı iddialarına tepki gösteren Merz, “Almanya’daki seçmenlere çok açık ve net şekilde bir konuda güvence verebilirim, kendisini Almanya için Alternatif olarak adlandıran parti ile işbirliği yapmayacağız. Ne önce ne sonra, asla” dedi.

‘AfD’Yİ KÜÇÜLTMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ’

Merz, AfD’nin Euro ve NATO karşıtı olduğunu belirterek, “Bu parti (AfD), partimizin ve ülkemizin yıllarca Almanya’da inşa ettiği her şeye karşı durmaktadır” diye konuştu. Seçimden sonra azınlık hükümeti de kurmayacağını vurgulayan Merz, özellikle bu seçim kampanyasında AfD’yi mümkün olduğunca küçültmek için her şeyi yapacaklarını kaydetti. Merz, gelecekte Almanya’da orduya ve polis teşkilatına daha fazla yatırım yapacaklarını söyledi. Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki mevcut hükümeti eleştiren Merz, Almanya’nın ekonomik olarak küçüldüğünü belirterek, “Bu politikanın devamı ekonomimizin çekirdeğini, yani üreten sanayiyi yok edecektir” diye konuştu. Merz, iktidara geldiklerine bu politikayı değiştireceklerini savunarak şirketler için iyi koşullar oluşturacaklarını kaydetti.

15 MADDELİK PROGRAM KABUL EDİLDİ

CDU Genel Kurulu’nda, 23 Şubat’ta yapılacak genel seçimlerden sonra iktidara gelmeleri durumunda ağırlıklı olarak ekonomi ve iltica politikaları konularında öncelikli uygulamaya koymak istedikleri 15 maddelik program kabul edildi. CDU buna göre, elektrik fiyatlarını düşürmeyi, bürokrasiyi azaltmayı, ülkedeki tedarik zinciri düzenlemesini kaldırmayı ve tarımı güçlendirmek için tarımsal dizelin sübvansiyonunu yeniden uygulamaya koymayı vadediyor.

ALMAN VATANDAŞLIĞINA HIZLI GEÇİŞ KALKACAK

Ülkeye göçün sınırlandırılması istenen programda tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı kontroller yapılması ve koruma talep edenler dahil ülkeye giriş belgesi bulunmayanların geçişlerinin yasaklanması hedefleniyor. Programda 2024’te Federal Meclis’te kabul edilen Vatandaşlık Yasası’nda değişiklik yapılacağı ve Alman vatandaşlığına hızlı geçişlerin kaldırılacağı belirtilerek, “Alman pasaportu entegrasyon sürecinin başında değil, sonunda olur” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan genel kurulun düzenlendiği CityCube binasının önünde, Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Meclis’te 29 Ocak’ta aşırı sağcı AfD ile birlikte göçün sıkılaştırılmasını içeren önergeyi kabul etmesi protesto edildi.