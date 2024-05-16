‘Ne olur kilosuz ölün!’

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KÖLN’deki cenaze nakil firması yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ölen Türk gencinin cenazesi, birkaç gün sürecek olan uçak nakil ve diğer işlemlerinin yapılması için hastane morguna konulmak istendi. Ancak morgun standart ebatlarına uymayan cenazenin kabul edilmemesi üzerine hastane yönetimi, ailenin cenazesini hastaneden almasını istedi. Zor durumda kalan aileye cenaze fonu yardım etti ve cenaze özel bir morga yerleştirildi.

BU KEZ DE UÇAĞA SIĞMADI

Morg problemini çözen cenaze nakil firması yetkilileri bu kez de benzer sıkıntıyı uçak şirketinde yaşadı. Cenazelerin taşındığı uçakların kargo bölümü tabut standardını aştığı gerekçesiyle cenazeyi kabul etmedi. 3 XL boyutlu tabut özel kargo uçağıyla Türkiye’ye gönderildi. Cenaze fonundaki sözleşmeye göre, şirketler 180 kiloya kadar cenazeleri götürmekle mükellef.

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CENAZE BİR SÜRÜ MERHALEDEN GEÇİYOR

Cenaze firması yetkilisi kilolu ölünmemesi tavsiyesinde bulunarak, toprağa defin işlemine kadar, cenazenin bir sürü merhaleden geçtiğini yıkama kefenleme, tabuta yerleştirme, musallaya taşıma, tekrar araca, araçtan uçağa, uçaktan tekrar mezara kadar işlemleri olduğu için “Ne olur giderken insanlara eziyet vermeyin kilosuz ölün” uyarısında bulundu.