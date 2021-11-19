‘Ne olur evde kalın’

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BAŞTA yaşlı bakımevleri ve sağlık alanında çalışanlar ile ziyaretçilere ‘aşı mecburiyeti’ içeren yeni yasa sayesinde Almanya’da pandemiye karşı mücadelede parti politikaları bir tarafa bırakılarak ortak hareket edilmesi kararlaştırıldı. Yeni yasada, 100 bin kişi başına haftada ortalama 3’ün üzerinde kişinin hastanelerde tedaviye alındığı bölgelerde ‘2G’, bu sayının 6’dan fazla olduğu yerlere de ‘2G’ye artı olarak test zorunluluğu kuralının yerine getirilmiş olması yer aldı. Özellikle kapalı alanlarda herkesin maske takması, mesafenin korunması ve hijyen kurallarına uyulması da.

YENİ YASADA NELER VAR?

* Yaşlı bakımevlerinin yanı sıra hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında çalışanlara ‘aşı mecburiyeti’. Ayrıca çalışan personelin her gün test yaptırması. Aşı yaptırmış ve iyileşmiş olsalar bile test kuralının ziyaretçiler için de geçerli olması.

* Sadece ‘3G’ kuralını yerine getirenlerin iş yerlerinde çalışmalarına ve diğer iş arkadaşlarıyla temasta bulunmalarına izin verilmesi. İşverenler tarafından bunun kontrol edilip kayıtlara geçirilmesi. Haftada en az iki kez test yaptırılması. Mecbur olunmayan iş kollarında evden çalışmaya imkân tanınması.

* Toplu taşıma araçlarında seyahat edenlerin ‘3G’ kuralına uyması. İki kez aşı olanlar ile iyileşenlerin bundan muaf tutulması, ancak diğer yolculardan mutlaka son 24 saat içinde yaptırılmış negatif test sonucu istenmesi.

* Restoran, kafe, tiyatro ile kültürel faaliyetlerin düzenlendiği yerlere ancak ‘2G’ kuralını yerine getirenlerin girmelerine izin verilmesi. 100 bin kişi başına hastanelerde pandemi nedeniyle tedavi görenlerin haftalık ortalamasının 3’ü geçmesi durumunda negatif test sonucu sunulması. Ancak bu sayının 6’yı geçmesi halinde ‘2G’ kuralını yerine getirenlerin de test yaptırması.

* Pandemi nedeniyle kapalı kalan iş yerlerine yapılan devlet yardımının 2022 yılı mart ayı sonuna kadar devam etmesi.

Öte yandan vaka sayısının beklenmedik şekilde artması durumunda eyalet hükümetlerinin ek önlemleri hayata geçirmelerinin yolu da açık bırakıldı.