Nazilerin kurduğu FPÖ, 29 Eylül’deki seçimin favorisi

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DÜNYAYI etkisi altına alan Kovid-19 salgını ve buna karşı yürürlüğe sokulan uygulamalar, daha sonra Ukrayna’da başlayan savaş ve bunun yansıması olan hayat pahalılığını seçmenlerini mobilize etmek için kullanan Aşırı sağcı FPÖ, haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki zaferinden sonra anketlerde yine önde görünüyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ilk defa bir seçimde birinci sıraya yükselen aşırı sağcıların, Avusturya’daki tüm anketlerde milletvekili seçiminin kazananı olması bekleniyor. FPÖ’nün seçimde az yüzde 28 oy alması bekleniyor. Yaşamın birçok alanında etkili olan aşırı sağcı ideolojiye karşı Avusturya’da yabancı ve Müslümanların oy verdiği Sosyal Demokrat Parti ise “Bize oy verin yoksa aşırı sağcılar gelir” diyerek seçmenlerini korkutmaktan öteye gitmiyor.

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SS SUBAYI KURDU

FPÖ, Avusturya’nın tanınmış Nazilerinden toprak sahibi, Nazilerin sivillerden oluşan silahlı yapısı SS içinde tümgeneral düzeyinde görev yapmış ve İkinci Dünya Savaşı’nın bitimine kadar da Nazi parlamentosunun üyesi Nazi ideolojisine hizmet eden Anton Reinthaller tarafından 1956’da kuruldu. Reinthaller, savaş sonrasındaki hapis cezasının ardından kendisi gibi tanınmış Nazi yoldaşlarıyla kurduğu partiye 1958’de ölmesine kadar genel başkanlık yaptı.