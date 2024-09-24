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Nazilerin kurduğu FPÖ, 29 Eylül’deki seçimin favorisi

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#Almanya#Avusturya Özgürlük Partisi’Nin (FPÖ)#AVRUPADAN HABERLER
Nazilerin kurduğu FPÖ, 29 Eylül’deki seçimin favorisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 12:00

Avusturya’da son kamuoyu yoklamalarına göre birinci çıkan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) Nazi geçmişine rağmen 29 Eylül’de yapılacak genel seçimden zaferle ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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DÜNYAYI etkisi altına alan Kovid-19 salgını ve buna karşı yürürlüğe sokulan uygulamalar, daha sonra Ukrayna’da başlayan savaş ve bunun yansıması olan hayat pahalılığını seçmenlerini mobilize etmek için kullanan Aşırı sağcı FPÖ, haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki zaferinden sonra anketlerde yine önde görünüyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ilk defa bir seçimde birinci sıraya yükselen aşırı sağcıların, Avusturya’daki tüm anketlerde milletvekili seçiminin kazananı olması bekleniyor. FPÖ’nün seçimde az yüzde 28 oy alması bekleniyor. Yaşamın birçok alanında etkili olan aşırı sağcı ideolojiye karşı Avusturya’da yabancı ve Müslümanların oy verdiği Sosyal Demokrat Parti ise “Bize oy verin yoksa aşırı sağcılar gelir” diyerek seçmenlerini korkutmaktan öteye gitmiyor.

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SS SUBAYI KURDU
FPÖ, Avusturya’nın tanınmış Nazilerinden toprak sahibi, Nazilerin sivillerden oluşan silahlı yapısı SS içinde tümgeneral düzeyinde görev yapmış ve İkinci Dünya Savaşı’nın bitimine kadar da Nazi parlamentosunun üyesi Nazi ideolojisine hizmet eden Anton Reinthaller tarafından 1956’da kuruldu. Reinthaller, savaş sonrasındaki hapis cezasının ardından kendisi gibi tanınmış Nazi yoldaşlarıyla kurduğu partiye 1958’de ölmesine kadar genel başkanlık yaptı.

 

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#Almanya#Avusturya Özgürlük Partisi’Nin (FPÖ)#AVRUPADAN HABERLER

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