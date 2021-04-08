Nazi generali BND’ye çalışmış

ARD televizyonu Report München programında yer alan habere göre BND arşivinde çalışma yapan uzmanlar, nazi lideri Adolf Eichmann’ın sağ kolu olduğu belirtilen Huber’in on binlerce insanın ölümünden sorumlu olduğu ve savaş sonrası görevlendirildiği dönemde nazi geçmişinin bilindiğini söyledi. MOSSAD tarafından yakalanarak 1962 yılında İsrail’de ölüme mahkûm edilen Adolf Eichmann’ın ekibinde olduğu belirtilen Huber’in, özellikle Avusturya’daki katliamların baş sorumlusu olduğu ifade edildi.

Savaştan sonra Amerikan istihbaratına uzman olarak destek verdiği söylenen Huber’in yargılanmak üzere Avusturya’ya iadesi istendiği, ancak bunun ABD tarafından engellendiği vurgulandı. ABD’de izi kaybolan nazi generalinin 1955 yılında Münih’te ortaya çıktığı, nazisizleştirilmiş bir belgeyle, o tarihten itibaren emekli olduğu 1967 yılına kadar BND hizmetinde bulunduğu vurgulandı. 1975 yılındaki ölümüne kadar bilinen resmi adıyla dikkat çekmeden Münih’te yaşadığı belirtilen Huber’in hiçbir zaman yargı önüne çıkarılmadığı belirtildi.