Nazi gelini Matthias’ı yalanladı!

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TERÖR örgütü NSU üyelerine Zwickau’da evler kiralayan Matthias D., NSU’nun yıllarca sığınağı olan Frühlingsstraße’deki evi de temin eden isim olarak dikkat çekiyor. Matthias D., 2022-2023 yılları arasında Bavyera Eyalet Parlamentosu’nda kurulan NSU Soruşturma Komisyonu’nda ifade verirken, NSU üyelerinin Zwickau’dan çıkarak Almanya genelinde ırkçı cinayetler ve bombalı saldırılar düzenlediğini bilmediğini iddia etmişti. Matthias D., terör üçlüsünü son kez NSU’nun kendini ifşa etmesinden haftalar, hatta aylar önce gördüğünü söylemişti. Ancak mahkûm terörist Beate Zschaepe’nin Federal Kriminal Dairesi (BKA) önünde verdiği ifadeler, Matthias D.’nin söyledikleriyle çelişti. Der Spiegel dergisinin ulaştığı sorgu tutanaklarına göre Zschaepe, Matthias D. ile NSU’nun kendini ifşa ettiği gün olan 4 Kasım 2011’de görüştüğünü itiraf etti. Zschaepe, Matthias D.’nin, Mundlos ve Böhnhardt’ın ölüm haberini aldığında yüz ifadelerinin ‘tamamen bozulduğunu’ anlattı. Bu iddia, Matthias D.’nin komisyonda verdiği ifadelerle tamamen çelişiyor.

Uwe Böhnhard, Uwe Mundlos, Beate Zschaepe

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DERİNLEMESİNE ARAŞTIRILSIN

Bavyera Eyalet Parlamentosu’nda NSU Soruşturma Komisyonu’nun eski başkanı Toni Schuberl ve FDP’li milletvekili Matthias Fischbach, Matthias D. hakkında suç duyurusunda bulundu. İki milletvekili, Matthias D.’nin NSU ile olan bağlantılarının daha derinlemesine araştırılmasını talep etti. Alman polisi ve istihbarat birimleri, NSU’nun gerçekleştirilen saldırılarla ilgili soruşturmalara devam ederken, Matthias D.’nin rolü ve örgütle olan bağlantıları üzerindeki tartışmalar sürüyor.

Uwe Böhnhard, Uwe Mundlos, Beate Zschaepe

NSU CİNAYETLERİ!

NSU terör örgütü, bilinen ilk cinayetini 9 Eylül 2000’de Nürnberg’de Enver Şimşek’i öldürerek işledi. Irkçı örgüt, 13 Haziran 2001’de Nürnberg’de Abdurrahim Özüdoğru’yu, 27 Haziran 2001’de Hamburg’da Süleyman Taşköprü’yü, 29 Ağustos 2001’de Münih’te Habil Kılıç’ı, 25 Şubat 2004’te Rostock’ta Mehmet Turgut’u, 9 Haziran 2005’te Nürnberg’de İsmail Yaşar’ı, 15 Haziran 2005’te Münih’te Theodurus Boulgarides’i (Türklere benzediği için), 4 Nisan 2006’da Dortmund’da Mehmet Kubaşık’ı, 6 Nisan 2006’da Kassel’de Halit Yozgat’ı ve 25 Nisan 2007’de Heilbronn kentinde polis memuru Michele Kiesewetter’i katletti. Örgütün 19 Ocak 2001’de ve 9 Haziran 2004’te Köln’de düzenlediği bombalı saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Terör örgütü üyeleri, çok sayıda banka soygunu da gerçekleştirdi.