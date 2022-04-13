Nazan RTL’yi bırakıyor mu?

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GAZETE haberinde, geçen mart ayında babasını kaybeden iki çocuk annesi Nazan Eckes’in çalışmalarına bir süre ara vereceği belirtildi. Bunun üzerine bir açıklama yapan RTL televizyonu ise haberin doğru olmadığını belirterek, 45 yaşındaki sunucuyla ileriye dönük uzun vadeli çalışma yaptıklarını duyurdu. Bild gazetesi ise konuyu teyit etmek üzere Nazan Eckes’in kendisine ulaşamadıkları ayrıntısını paylaştı. 1999 yılından bu yana RTL televizyonunda çeşitli programların sunuculuğunu yapan Eckes, geçen yıl da babasının rahatsızlığı nedeniyle görevine bir süre ara vermişti.