Nazan Kesal İran’dan bir kadın hikayesiyle Almanya’ya geliyor

Haberin Devamı

ŞAH dönemi İran’ında sanatıyla var olan, direnen ve rejime meydan okuyan öncü sanatçı Furuğ Ferruhzâd’ın (1935-1967) etkileyici yaşam öyküsünden, mücadelesinden ve eserlerinden ilham alınarak sahnelenen oyun, Frankfurt, Essen, Berlin, Nürnberg ve Münih’te izleyiciyle buluşacak. Yazar Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği tek perdelik oyun, bir süredir Türkiye’nin çeşitli kentlerinde özellikle kadınların yoğun ilgisi eşliğinde sahneleniyor.

Haberin Devamı

Eleştirmenlerden olumlu övgüler alan ve “kadın kimliği üzerine düşündüren etkileyici bir yapım” olarak değerlendirilen oyunla ilgili tanıtım bültenlerinde şöyle deniliyor: “Oyun, İran şiirinin isyankâr sesi Füruğ Ferruhzad’ın nefesini, tiyatro sahnesine taşıyor. Prodüksiyonunu Poyraz Yapım’ın üstlendiği oyunda anlatılan, aynı iklimde açıp solan hepimizin hikâyesi. Baskı altında yaşayanların, hep eksik bulunanların ve her şeye rağmen yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyenlerin. Toprağa emanet edilmeyi bekleyen, ölüsüne bile tahammül edilemeyen, Füruğ Ferruhzad kendi arafında ömrünün şiirini yazacak ve aklınızdan çıkmayacak sözler fısıldamak üzere sahnede olacak. Furuğ hiçliğin varlık oluşunu göstermeye, hepimize cesaret vermeye, ‘Kuş ölür, sen uçuşu hatırla’ demeye geliyor.”

Oyun Frankfurt (13 Şubat Perşembe, Internationales Theather Frankfurt), Essen (14 Şubat Cuma, Katakomben Theather) ve Berlin’den (7 Mart Cuma, Jockel Event Hall) sonra “Türkiye Almanya Film Festivali” kapsamında Nürnberg’de (10 Mart Pazartesi, Festsaal im Künstlerhaus) ile Münih’te (12 Mart Çarşamba, Volkstheather) sahnelenecek.