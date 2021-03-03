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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Instagram
Haber Giriş: 03.03.2021 - 18:10 | Son Güncelleme:

Nazan Eckes boşanıyor mu?

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Nazan Eckes boşanıyor mu?

RTL televizyonunun ünlü sunucusu Nazan Eckes ile sanatçı eşi Julian Khol arasında soğuk rüzgârlar estiği, ikilinin boşanma yolunda olduğu belirtildi.

BUNTE dergisi, Eckes’in yakın çevresine dayandırarak verdiği haberde, ikili arasında uzun zamandan bu yana ciddi sorun olduğunu yazdı. Hatta Nazan Eckes’in Köln’deki evine taşındığı ve eşinin de Viyana’da kaldığı belirtiliyor. İkilinin Lounis (6) ve İlyas Noah (4) adlı iki oğullarının ise değişimli olarak anne veya babasında kaldıkları kaydedildi. Eckes’in Instagram profilinde eşiyle son fotoğrafını 2019’da paylaştığı, eşi Julian’ın ise Instagram’daki profilinde Nazan Eckes’in fotoğrafına bile yer vermediğine dikkat çekildi. 2008’de Viyana’daki bir baloda tanışan çift 2012 yılında evlenmişti.

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