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Cumhurbaşkanı Steinmeier, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada NATO’nun önemine değindi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüştüğünü kaydeden Steinmeier, “(Kendisine) Neye karar verirsen ver, bizimle konuşun. Hedefi paylaşıyoruz, o yüzden oraya giden yolu koordine edelim. Her halükarda kısa vadede NATO’nun yeteneklerini zayıflatmak hatta uzun vadede NATO’yu sorgulamak, hiçbirimizin çıkarına olmaz” değerlendirmesinde bulundu. 20. yüzyıldaki demokrasilerin gücünden doğan böyle bir İttifakı 21. yüzyılda bir daha hiç kimsenin hatta ABD’nin bile kuramayacağını savunan Steinmeier, “ABD dahil en güçlüler bile 21. yüzyılda müttefiklere bağımlı olacak” dedi.

‘NATO’YA NE BORÇLU OLDUĞUMUZU KENDİMİZE SORMALIYIZ’

Almanya’nın 70 yıldır NATO üyesi olduğunu hatırlatan Steinmeier, “70 yıl sonra bile hâlâ özgürlük ve güvenliği savunabilmesi için bugün NATO’ya ne borçlu olduğumuzu kendimize sormalıyız. Evet, mesajı aldık. Avrupa ile ABD arasında dengeli yük paylaşımına ihtiyacımız var. NATO’nun her iki taraf için de değerini koruyabilmesi amacıyla eşit derecede güçlü iki ayağın üzerinde durması gerekir. Ülkem bu konuda elinden geleni yapacaktır” ifadelerini kullandı.

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‘UKRAYNA’YA DESTEĞİMİZ DEVAM ETMELİ’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna konusunda konuşmasına da değinen Steinmeier, şunları kaydetti: “Herkes, bu savaşın bitmesini istiyor. Bu savaşın nasıl sona ereceği, güvenlik düzenimiz ve Avrupa ile Amerika’nın dünyadaki güç konumu üzerinde kalıcı bir etki yaratacaktır. Sadece bir anlaşma yapıp ayrılmanın hepimizi zayıflatacağına inanıyorum. Ukrayna ve Avrupa’nın yanı sıra ABD’yi de. Bu nedenle ister savaşın bitiminden önce, ister sonra olsun, her senaryo, kolektif caydırıcılığımızı ve gücümüzü gerektirir. Bu nedenle her durumda Ukrayna’ya desteğimiz devam etmelidir.”

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Trump’ın Filistinlilerin Gazze’den komşu ülkelere yerleştirileceğini duyurduğu sabah Ürdün’de bulunduğunu anlatan Steinmeier, bu açıklamaların Amman sokaklarında endişeye neden olduğunu görebildiğini söyledi. Alman Cumhurbaşkanı, Amerikan yönetiminin kendilerinden çok daha farklı dünya görüşüne sahip olduğuna dikkati çekerek, “Yerleşik kurallara, ortaklıklara ve tesis edilmiş güvene saygı duymayan bir dünya görüşü. Bunu değiştiremeyiz. Bunu kabul etmeliyiz ve bununla baş etmeliyiz ancak bu dünya görüşünün hakim paradigma haline gelmesinin uluslararası toplumun çıkarına olmadığına inanıyorum. Kuralsızlık, dünyada yeni düzene model olmamalıdır” diye konuştu.

‘RUSYA İLE ÇİN HİBRİT SAVAŞ YÜRÜTÜYOR’

Liberal demokrasilerin geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Steinmeier, demokrasinin kargaşanın oyun alanı olmadığını söyledi. Rusya ile Çin’in dijital teknolojiyi kullanarak hibrit savaş yürüttüğünü ve otokratik güçlerini geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Steinmeier, şunları dile getirdi: “Sanki bu yeterince endişe verici değilmiş gibi ABD’de tarihsel olarak benzeri görülmemiş bir teknolojik, finansal ve politik güç yoğunlaşması ortaya çıkıyor. Bir demokrat olarak, liberal demokrasilerde küçük bir girişimci elitin oyunun kurallarının önemli bir bölümünü yeniden tanımlama gücüne, araçlarına ve iradesine sahip olması, beni en çok endişelendiriyor. Ben özellikle bu elitlerden bazılarının demokrasimizin kurum ve normlarına yönelik küçümsemelerini gizlememesinden endişe duyuyorum.”

TikTok ve X gibi teknoloji şirketlerinden de AB yasalarına uymalarını isteyen Steinmeier, bu platformların demokratik toplumları yok etmelerine ya da çocuklarda ciddi zararlar oluşturmalarına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

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AVRUPALILAR BARIŞ GÖRÜŞMESİNİN DIŞINDA BIRAKILMAMALI

Hotel Bayerischer Hof’un önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alman Savunma Bakanı Pistorius da, ABD’yi “Rusya’ya verdiği tavizler nedeniyle” eleştirdi: “Bana göre Trump yönetiminin iki önemli müzakere konusunu, yani Ukrayna’nın NATO üyeliğini ve Ukrayna’daki toprak değişikliklerinin nasıl olabileceği sorusunu masadan kaldırması talihsizlik. Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum.” Avrupalılara “soğukkanlılık” çağrısında bulunan Pistorius, “Bana göre müzakere masasında sadece Ukrayna’nın olası NATO üyeliği ve olası toprak değişiklikleri hakkında konuşmak çok daha iyi olurdu” dedi. Bakan Pistorius, Avrupa ülkelerinin Rusya ile Ukrayna arasında herhangi bir barış görüşmesinin dışında bırakılmaması gerektiğine işaret ederek, “Avrupalıların birlikte barışı sağlamak için müzakerelere dahil olmadan daha sonra bu barışı güvence altına almalarını hayal etmek zor” diye konuştu.

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MÜTTEFİKLER ARASINDA FİKİR BİRLİĞİ

NATO’nun Avrupa’daki görevlerinin yeniden dağılımına ilişkin “yol haritasına” duyulan ihtiyaç konusunda müttefikler arasında fikir birliği olduğunu belirten Pistorius, bunun 61. Münih Güvenlik Konferansı’nda tartışılacağını ifade etti. Pistorius, Washington’ın güvenlik odağını Çin’in de yer aldığı Hint-Pasifik bölgesine doğru yeniden yönlendirmek ve Avrupa’nın savunmasına daha az harcama yapmak istemesinin “mantıklı” olduğunu ancak bunun için kademeli bir geçiş ve yol haritası olması gerektiğini de dile getirdi. Almanya’nın Ukrayna’da olası bir barış gücüne askeri olarak katılıp katılamayacağı sorusu üzerine Pistorius, barışa giden bir yol hakkında bilgi sahibi olmadan spekülasyon yapılamayacağını vurguladı.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 12 Şubat’ta Brüksel’de Avrupalı mevkidaşlarına Ukrayna’nın eski sınırlarına kavuşmasının gerçekçi olmadığını, Ukrayna’nın NATO ittifakına katılma arzusundan vazgeçmesi gerektiğini ve ABD askerlerinin barış gücü olarak görev yapmayacağını söylemişti.