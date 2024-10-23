NATO’nun yeni üssü, Rusya’yı kızdırdı

Haberin Devamı

RUSYA Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Eski Doğu Almanya topraklarında NATO’nun askeri altyapısının genişletilmesi, son derece olumsuz sonuçlar doğuracaktır” ifadelerine yer verildi. Almanya Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff ise Rostock’ta bir donanma karargâhı açılmasına karşı yapılan eleştiriyi reddetti. Lambsdorff, “Rostock’taki Alman deniz karargâhının ‘Commander Task Force Baltic’e dönüştürülmesi İki Artı Dört Antlaşması’na uygundur” dedi. Karargâh, Alman askerlerinin yanı sıra NATO irtibat subaylarından oluşacak. Alman birliklerinin NATO yapılarında görevlendirilmesine ‘İki Artı Dört Antlaşması’ uyarınca eski Doğu Almanya ve Berlin topraklarında da açıkça izin verildiğini belirten Lambsdorff, bunun, Almanya’nın yeniden birleşmesi sırasında imzalanan antlaşmada öngörülen ‘yasak eşiğinin’ altında olduğuna dikkati çekti. Lambsdorff ayrıca, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki olası askeri iş birliği konusuna da değindi. Kuzey Kore askerlerinin Rusya’ya gönderildiği yönündeki iddiaların doğru olması halinde, bu iş birliğini şiddetle kınadığını dile getirdi.



Rusya, bu adımın 1990 yılında imzalanan ‘İki Artı Dört Antlaşması’na aykırı olduğunu iddia ediyor. Söz konusu antlaşma, Almanya’nın birleşmesi sürecinde imzalandı ve eski Doğu Almanya topraklarında yabancı askeri güçlerin konuşlandırılmasını yasaklamıştı. Rus yetkililer, Berlin’den bu konuda acil bir açıklama beklediklerini belirtti. Ancak Almanya bu suçlamaları reddediyor. Rostock’ta açılan yeni NATO karargâhı, özellikle Baltık Denizi bölgesindeki deniz operasyonlarını koordine etmeyi amaçlıyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un açıklamasına göre bu karargâh, bölgedeki deniz faaliyetlerini denetleyecek ve NATO müttefiklerinin ortak operasyonlarını organize edecek. NATO, bu adımın Rusya’nın Baltık bölgesindeki ‘saldırgan hamlelerine’ karşı bir savunma olduğunu belirtti.