Nasreddin Hoca Almanya’da!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var#Cumhurbaşkanı
Bakan Varank müjdeyi verdi VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişmeBakan Varank müjdeyi verdi! VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişme#Koronavirüs
Ethereumdan yeni rekor Shiba Inu ve Bitcoinde neler oluyorEthereum'dan yeni rekor! Shiba Inu ve Bitcoin'de neler oluyor?#Ethereum
Fikri bakan verdi çete liderleri çağrı yaptıFikri bakan verdi 'çete liderleri' çağrı yaptı! #Aşı Çağrısı
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Talibana resmen meydan okuyor... Çocukların son umuduTaliban'a resmen meydan okuyor... Çocukların son umudu!#Afganistan
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Dikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılarDikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılar!#Kovid Aşısı
Ünlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovisionda temsil etmeye hazırlanıyorÜnlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovision'da temsil etmeye hazırlanıyor!#Şebnem Özinal
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruzBu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz  #Kristen Stewart
Zafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli olduZafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli oldu#New York
HABERLERAvrupa Haberleri

Nasreddin Hoca Almanya’da!

#Almanya#Nasreddin Hoca#AVRUPADAN HABERLER
Nasreddin Hoca Almanya’da

Almanya’nın Bremen kentinde yaşayan emekli öğretmen İmdat Ulusoy, Nasreddin Hoca’yı Almanya’ya taşıdı. Bremen ve Oldenburg Üniversiteleri, Bremen İngiliz Koleji ve birçok lisede yıllarca Türkçe öğretmenliği yapan İmdat Ulusoy, Almanca ve Türkçe olarak iki dilde baskısı yapılan ‘Nasreddin Hodscha-Auf dem fliegenden Teppich in Deutschland’ (Nasreddin Hoca-Uçan Halıyla Almanya’da) başlıklı yeni kitabını da okuyucuyla buluşturdu.

Haberin Devamı

NASREDDİN Hoca kitabı iki bölümden oluşuyor. Hiç bilinmeyen veya çok az bilinen fıkraları birinci bölümde yer alıyor. Aynı zamanda çocukluğundan ölümüne kronolojik olarak veriler de bulunuyor. İkinci bölümde de Almanya’ya davetli gelen Hoca, bir Almanya turnesiyle tüm büyük kentleri ziyaret ediyor. Bu bölümde burada ortaya çıkan orijinal yepyeni fıkra ve hikâyeleri yer alıyor. Tabii iki dilde yayınlanan kitapta harika Nasreddin Hoca’ya özgü resimler de yer alıyor.

Nasreddin Hoca Almanya’da
KİTAPLARA İLGİ YOĞUN OLDU
Aynı zamanda dil bilim ve edebiyat alanında araştırmalar yapan yazar İmdat Ulusoy, daha önceki yıllarda da çoğu çocuk kitabı olmak üzere Türkçe ve Almanca ‘iki dilli kitaplar’ yazıp yayımladı. Özellikle Demreli Nikolaus (Nicolaus von Myra) ve Ramazan Bayramı, Arapça, Türkçe ve Almanca üç dilde yayımlandı. Kitaplara kütüphane ve okullardan çok yoğun ilgi oldu. 2002’de doğumunun 100. yılında Nazım Hikmet’in yaşamı ve eserlerini yerli ve yabancı 30’a yakın yazar, şair ve sanatçının katkılarıyla yayımlanan yaklaşık 400 sayfalık bir eserin ortaya çıkmasına da katkıda bulundu.

8 KİTABI ÇIKTI
Türkçe deyimler ve atasözleri ve Almanca karşılıkları kitabı da çok ilgi gördü. Türkçenin 2’nci yabancı dil olarak 1990’lı yıllardan beri lise bitirme sınav dersi kabul edilen Bremen liselerinde binlerce öğrenciye yıllarca Türkçe dersleri veren ve artık emekli olan İmdat Ulusoy’un şimdiye kadar Anadolu Verlag’da-Yayınevi’nde hepsi de iki dilde 8 kitabı yayınlandı.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Nasreddin Hoca#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer