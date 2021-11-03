Nasreddin Hoca Almanya’da!

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NASREDDİN Hoca kitabı iki bölümden oluşuyor. Hiç bilinmeyen veya çok az bilinen fıkraları birinci bölümde yer alıyor. Aynı zamanda çocukluğundan ölümüne kronolojik olarak veriler de bulunuyor. İkinci bölümde de Almanya’ya davetli gelen Hoca, bir Almanya turnesiyle tüm büyük kentleri ziyaret ediyor. Bu bölümde burada ortaya çıkan orijinal yepyeni fıkra ve hikâyeleri yer alıyor. Tabii iki dilde yayınlanan kitapta harika Nasreddin Hoca’ya özgü resimler de yer alıyor.

Aynı zamanda dil bilim ve edebiyat alanında araştırmalar yapan yazar İmdat Ulusoy, daha önceki yıllarda da çoğu çocuk kitabı olmak üzere Türkçe ve Almanca ‘iki dilli kitaplar’ yazıp yayımladı. Özellikle Demreli Nikolaus (Nicolaus von Myra) ve Ramazan Bayramı, Arapça, Türkçe ve Almanca üç dilde yayımlandı. Kitaplara kütüphane ve okullardan çok yoğun ilgi oldu. 2002’de doğumunun 100. yılında Nazım Hikmet’in yaşamı ve eserlerini yerli ve yabancı 30’a yakın yazar, şair ve sanatçının katkılarıyla yayımlanan yaklaşık 400 sayfalık bir eserin ortaya çıkmasına da katkıda bulundu.

8 KİTABI ÇIKTI

Türkçe deyimler ve atasözleri ve Almanca karşılıkları kitabı da çok ilgi gördü. Türkçenin 2’nci yabancı dil olarak 1990’lı yıllardan beri lise bitirme sınav dersi kabul edilen Bremen liselerinde binlerce öğrenciye yıllarca Türkçe dersleri veren ve artık emekli olan İmdat Ulusoy’un şimdiye kadar Anadolu Verlag’da-Yayınevi’nde hepsi de iki dilde 8 kitabı yayınlandı.