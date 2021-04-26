Nasip Kısmet’in yorumuyla Türk Folk müziği!

Grup üyeleri, müzikleri ve geleceğe ilişkin planlarıyla ilgili sorularımızı yanıtladı:

* İnternet üzerinden konser vermek nasıl bir duygu?

İçinde bulunduğumuz dönemin getirdiği daha önce çok da alışkın olmadığımız bir durum. Ancak şimdi her yerde karşımıza çıkıyor ve müzisyenler için dinleyicilerle buluşmanın tek yolu oldu Kovid-19 süresince. Canlı konserle kıyaslandığında oldukça değişik bir duygu. Dinleyiciyle etkileşime giremiyorsunuz. Yaptığınız müziğe dinleyiciden tepki alamıyorsunuz. Umarız çok yakında tekrar seyirciyle bire bir iletişime geçebileceğimiz konserlere geri dönebiliriz. * Hangi platformlar üzerinden konser veriyorsunuz?

Pandemiden önce konserlerimiz açık ya da kapalı mekânlarda canlı olarak gerçekleşti. Pandemi sonrasında pek çok etkinliğin iptal olması ile birlikte açık alanda birkaç konserimiz oldu sınırlamalar çerçevesinde. Tamamen karantinaya girilmesiyle de bütün mekânlar kapandı, etkinlikler iptal edildi ve müzisyenler için tek olanak online konserler oldu.

* Şimdiye kadar bu şekilde kaç konser verdiniz?

Online platformda Nasip Kısmet olarak konserimiz bir defa gerçekleşti. Ancak grup üyeleri farklı müzisyenlerle pek çok defa online konserler verdiler. * Dinleyicilerinizin tepkisi nasıl oluyor?

Canlı konserlerde konser anında ve konserden hemen sonra dinleyici ile iletişimde olup geri bildirim alabiliyorsunuz. Online konserlerde bu imkân yok, tepkiler daha sonra geliyor. Son olarak gerçekleştirdiğimiz EP çıkış konseri 360 derecelik bir sahne düzeninde etrafımızda kameralarla live stream olarak gerçekleştirildi ve seyircilerden çok güzel tepkiler aldık konser sonrasında.

* Geleceğe dair planlarınız nelerdir?

Nasip Kısmet daha çok 70’ler 80’ler soundunda Türk Folk müziğini yorumluyor. Grubumuzun çoğunluğunu Macaristan’dan caz müzisyenleri oluşturuyor. Birlikte daha yoğun çalışarak Türk müziğini caz temalarıyla harmanlamak sound’umuz için büyük önem taşıyor. İngiltere bu tarz müziğe açık ve müzisyenler için büyük imkânlar sağlayan bir yer. * Nasip Kısmet kimdir?

Seksendört grubunun kurucularından Arif Ocak Erdem tarafından hayata geçirilen bir proje olan Nasip Kısmet, 2019’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de doğdu. Ünlü caz davulcularından Cem Aksel’in Budapeşte’ye gelmesiyle hayat bulan Nasip Kısmet’in üyelerinin çoğu yerel müzisyenlerden oluşuyor. Grup canlı konserler repertuvarından birkaç klasiği kaydetmek için davulda Cem Aksel; saksafon ve klarnette, Karsu için de çalan Dániel Mester ve bas gitarda Márton Eged ile birlikte stüdyoya girdi. Davulda Dávid Szegő, perküsyonda Tomi Smuk, yardımcı vokallerde Derya Ocak’ın da katılımıyla grup son halini aldı. Nasip Kısmet, mart sonunda çıkardığı kısa çalarıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözleri Yunus Emre’ye ait olan ‘Yalancı Dünyaya Konup Göçenler’, Malatya yöresinden ‘Bir Ay Doğar’ ve ‘Kul Aşık’ın sözleriyle ‘Yarim Senden Ayrılalı’ parçalarından oluşan kısa-çalar bir caz-füzyon ve psikedelik müzik türü olarak piyasaya çıktı.