Nasıl tedavi edilir?

HASTALIK virüs temelli olduğu için antibiyotikler etkili değildir. Koronavirüs teşhis edilmesinin ardından hastalığın belirtilerini kontrol etmek için doktor kontrolünde ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Ancak hastalığın belirtileri normal soğuk algınlığı sürecinden daha ağır seyretmeye başlarsa mutlaka uzman bir doktora başvurmak gereklidir. Eğer kendinizde veya çevrenizde koronavirüs belirtileri olduğunu düşünüyorsanız, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Kovid-19 kesinlikle ve kesinlikle uzman bir ekip tarafından tedavi edilmedilir.

VİRÜSE KARŞI KORUMA SAĞLAYAN AŞILAMA

Daha önce de bahsettiğimiz gibi tıp dünyasında, Kovid-19’a özgü direkt etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemi maalesef bulunmamaktadır. Bu nedenle ABD, Avustralya, Çin, İngiltere ve Kanada’da çeşitli üniversiteler ile özel kuruluşlar klinik testlerle etkili bir ilaç arayışına girmiştir.

AŞI NEDİR?

İnsan vücudu kendi içine giren maddeyi (virüs, bakteri vb.) tanıyan ve yok eden bir sisteme sahiptir. Bu sistem başarılı olduğu taktirde hastalık oluşmaz. Başarısız olduğu vakit hastalık meydana gelir. Aşının amacı, vücuda girmesi ihtimal olan ve hastalık yapma özelliği bulunan maddenin bir bölümünü (bakteri, virüs vb.) önceden bu sisteme tanıtmaktır. Bu şekilde vücut, hücreye giren maddeyi tanır, yani tanıma hafızasını güçlendirir ve antikor üretir. Antikoru koruyucu asker, virüsü de düşman gibi düşünebilirsiniz. Vücut aşı sayesinde düşmanı (virüsü) tanıyor ve koruyucu asker (antikor) üretiyor. Koruyucu asker sayısı, yani antikor sayısı ne kadar çok ve hücrenin tanıma hafızası ne kadar güçlü olursa, direnç de o kadar çok olur. Zamanla antikor sayısı azalabilir. Dolayısıyla belli aralıklarla aşı olmak son derece önemlidir. Kısacası, aşılamanın amacı vücudu hastalıklara karşı korumak ve kuvvetlendirmektir. Bu maddenin içinde zayıflatılmış virüs, hastalık etkeninin parçaları veya salgıları bulunmaktadır. Aşı konusunda dikkat edilmesi gereken bir husus da şudur; Aşının tanıdığı bölüm mutasyona uğramış ise aşı bu virüse maalesef etki etmez. 2 ÇEŞİT AŞILAMA SİSTEMİ BULUNMAKTADIR

1) Virüsün bir parçasını alıp sıvı halde vücuda enjekte etmek. Çin aşısı, AstraZeneca gibi aşılar bu şekilde uygulanmaktadır. Bu sistem eskiden bu yana kullanılan bir sistemdir.

2) Virüsün genetik yapısının bir parçasını kopyalayıp, yapay halde vücuda enjekte etmek. Yeni tip biyoteknolojik aşı yöntemidir. Yaklaşık 20 yıl önce bulunmuştur. Şu an ilk defa bu salgında uygulanmaktadır.AŞIDAN KORKMAYIN

Koronavirüse karşı geliştirilen aşı ilk yöntemle (1) uygulanmaktadır. Uygulandıktan sonra bazı komplikasyonlar gözlemlenmiştir. Bu komplikasyondan dolayı halk aşı olmaktan korkmaktadır. Sevgili okurlar, aşı olmaktan lütfen korkmayın. Aşı olmanız son derece önemlidir. Aşılandığınız taktirde hastalık hafif seyredecek ve ölümcül risklere sebep olmayacaktır. Dolayısıyla dünyada bu salgını kontrol altına almak da kolaylaşacaktır.

Sevgili Hürriyet okurları, bu salgının bize öğrettiği en önemli derslerden biri, insan sağlığının önemidir. Fakat bunun yanı sıra insanoğlunun hastalıklar karşısındaki acizliğini de göstermiştir. Bundan dolayı sizden temennim, bu hastalığı ciddiye almanız ve kurallara uymanızdır. Mümkün mertebede kalabalık ve kapalı alanlardan uzak durun. Çünkü kendinizi korumanız demek, karşınızdakini korumaktır. Bunu lütfen unutmayın. Sağlık ile kalın. BU ÜÇÜNE ÖZEN GÖSTERİN: MESAFE, HİJYEN, MASKE

Hessen Eyalet Sosyal ve Uyum Bakanı Kai Klose: “Hepimiz gündelik hayatımızda korona virüsten korunabilmek adına bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Pandemiyi atlatabilmek için kurallar son derece önemli. Kurallara uymak ne kadar mühimse, aşılar da bir o kadar önemli. Bundan dolayı sizden ricam, lütfen bizlere yardımcı olun. Aşı hakkınızdan faydalanın ve aşınızı olun! Ayrıca tedbiri elden bırakmayın ve virüse karşı gösterdiğimiz savaşta kullandığımız 3 önemli hususa özen göstermeyi unutmayın: Sosyal mesafe, hijyen ve maske. Desteğiniz için teşekkürler!”