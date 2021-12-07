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Nasıl Sağlık Bakanı oldu?

#Almanya#Sağlık Bakanı#Karl Lauterbach
Nasıl Sağlık Bakanı oldu

Almanya’da yeni kurulacak hükümette Sağlık Bakanı’nın kim olacağı uzun süre tartışıldı. SPD’nin sağlık politikaları konusunda uzman isimlerden biri olan ve koronavirüs salgınında ismi öne çıkan Karl Lauterbach, sürpriz bir şekilde son anda Sağlık Bakanı olarak açıklandı. Ancak Olaf Scholz’un Sağlık Bakanı olarak başka bir ismi istediği belirtildi.

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KORONAVİRÜS salgını döneminde televizyonlardaki tartışma programlarına çıkan ve halk arasında sevilen Karl Lauterbach’ın bakanlığına parti içinde de itirazlar olduğu kaydedildi. 2001 yılında CDU’dan SPD’ye geçen Lauterbach’ın ‘kendini beğenmiş’ ve birçok konuda ‘kararsız’ olduğu yönünde tepkiler olduğu iddia edildi. Kulis bilgilerine göre SPD’nin kabinede sayı olarak kadın bakanlara daha fazla görev verecek olması da Scholz’un elini kolunu bağladı. Çalışma Bakanı olarak Hubertus Heil’in devam edecek olması ve başbakanlık müsteşarlığına Wolfgang Schmidt’in getirilmesiyle kabinede erkek bakan için sadece bir koltuk kaldı ve o da Sağlık Bakanlığı oldu. Ancak SPD’nin yönetim kurulu üyelerinden biri Scholz’u, Lauterbauch konusunda ikna etti. SPD’li yönetim kurulu üyesinin, “Eğer korona salgınında kuma saplanırsak, koalisyon biter” dediği ve bunun üzerine Karl Lauterbach’ın Sağlık Bakanı olması konusunda karar kılındığı iddia edildi.

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#Almanya#Sağlık Bakanı#Karl Lauterbach

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