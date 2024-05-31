‘Nasıl çifte vatandaş olabilirsiniz?’

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ALMANYA’da ‘çifte vatandaşlık’ için sayılı günler kaldı. ‘Modern Vatandaşlık Yasası’ 27 Haziran’da yürürlüğe giriyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Almanya’daki Türk toplumuna yönelik çifte vatandaşlık sürecini anlatan bir kitapçık hazırladı. DW Türkçe’nin haberine göre, ‘Yeniden Türk Vatandaşlığına Başvuru Süreci’ adlı kitapçıkta vatandaşlık, askerlik ve sosyal güvenlik işlemlerine ilişkin en çok sorulan soruların yanıtları var. Kitapçıkta yer alan bilgilere göre, Türk vatandaşlığını ‘çıkma izni’ almak suretiyle kaybedenler, anne veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı çocuklardan ergin olmalarından itibaren üç yıl içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar ve ‘Mülga 403’ sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25. Maddesine göre kaybedenler başvuru yapabilecek.

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ANLAMLI VE DEĞERLİ BİR GELİŞME

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Almanya’da 27 Haziran’da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler. Almanya’daki tüm başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacaklar. Almanya’daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği söz konusu yasal düzenleme, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme” denildi.