Uzun jimnastik kıyafetleriyle cinsiyetçiliğe karşı

Voss, ABD Olimpik Jimnastik takımı doktor Larry Nassar’ın 265 kadın sporcuya cinsel tacizde bulunduğunun ortaya çıkmasından sonra spordaki cinsiyetçiliğe tepki göstermek amacıyla böyle bir kıyafet giydiğini belirtti. Instagram sayfasında, "Hem kendini rahat hisset hem de buna rağmen elegant görün. Neden olmasın? Nasıl beğendiniz mi?" diye sordu. Köln’de yaşayan jimnastikçi Sarah Voss, "Bunu ilk yapan olmaktan gurur duydum" diyerek, aldığı kararın arkasında durduğunu söyledi. 21 yaşındaki genç sporcu Sarah Voss, "Alman milli takımının bir parçası olarak genç sporculara örnek oluyoruz ve onlara farklı bir spor giysisiyle kendilerini rahatsız hissetmeden estetik olarak hareketlerini sergilemenin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz" dedi. Sarah Voss, uzun spor kıyafetiyle kendisini hiç bir şekilde rahatsız hissetmediğini kaydederken, uzun kıyafetin elegant göründüğünü kaydetti. Sarah Voss’un kıyafet tercihine Alman milli takımı antrenöründe de destek geldi. Antrenör Ulla Koch, "Hiç kimse kendisini rahatsız eden bir kıyafet giymeye zorlanamaz. Benim için önemli olan atletlerin giydikleri kıyafetleri kendilerini seçebilme bilincinde olabilmeleridir" dedi.

Alman Jimnastik Federasyonu da Sarah Voss’a destek verdi. Diğer kadın sporcular da uzun kıyafetlerle yarışmaya katılacaklarını açıkladı.