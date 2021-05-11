‘Nargile kafelerden de vergi alınsın’

MALİYE Bakanı Olaf Scholz (SPD) tarafından hazırlanan yeni tütün vergisi reformunda nargile cafelerin yer almadığına dikkat çeken Brehm, gençleri tütün alışkanlığından korumak için söz konusu kafelerin de özel vergilere dahil edilmesini istedi. Son zamanlarda sayıları iyice artan nargilecilerin gençlerin sigaraya alışması için basamak olduğunu söyleyen Brehm, “Caydırıcı etken yaratmaya dikkat edilerek, diğer tütün ürünlerinde olduğu gibi yüksek vergilere tabi tutulmalıdır” dedi. Yasa hazırlanırken parti olarak önerilerinin dikkate alınmasını beklediklerini kaydeden milletvekili, aksi takdirde onay vermeyeceklerini söyledi.