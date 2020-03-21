Napoli'ye tepki var

İtalyan basını, İtalya Futbolcular Birliği Başkanı Damiano Tommasi'nin "Tehlikeli olabilir" açıklamasına rağmen Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in ısrarları ile idmanlara başlamasını aceleci buluyor.

OHAL'in uygulandığı ve sezonun açılış tarihinin henüz netleşmediği İtalya'da hiç bir kulübün cesaret edemediği tesislerde idman yapma konusunda Napoli'nin aldığı bu karara futbolculardan da henüz bir tepki gelmiş değil. Öte yandan Lazio Başkanı Claudio Lotito da koronavirüs sebebiyle ara verilen çalışmalara başlanması yönünde Laurentiis ile benzer düşünceleri taşıdığını açıklamıştı.

"BATAN TITANIC'TE ÇALAN KEMANCILAR"

Futbolcular için henüz idman yapmanın sağlıklı olmadığını açıklayan İtalya Futbolcular Birliği Başkanı Damiano Tommasi, Napoli'nin idman kararının ardından yaptığı açıklamada "Onlar batan Titanic gemisinin üzerinde keman çalmaya devam eden müzisyen gibiler" benzetmesini yapmıştı.