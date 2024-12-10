NAKM Cemevi’nin yeni başkanı İbrahim Altunkaymak oldu

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GÖREVE seçilmesinin ardından konuşan Başkan İbrahim Altunkaymak, NAKM Cemevi’nin 33 yıllık geçmişine vurgu yaparak, kuruluşundan bu yana inançsal, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda önemli hizmetler sunduğunu ifade etti. Altunkaymak, 550 üyesiyle kurumsal bir yapı olarak Nürnberg ve çevresindeki Alevi toplumunu en iyi şekilde temsil etme çabasında olduklarını belirtti. Altunkaymak, Alevilik inancının temelinde insan sevgisi, aydınlık, dürüstlük ve paylaşımcılığın yer aldığını ifade ederek, “Mazlumun yanında, ezenin karşısında yer alan Aleviler, bilimi ve ilericiliği savunur. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onlara iyi bir gelecek sağlamak için ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarımız, bizim geleceğimiz ve yolumuz olacaktır” dedi.



Altunkaymak, NAKM Cemevi’nin demokratik ve kurumsal bir yapıya sahip olduğunu belirterek, siyasi partilerden ve etnik kimliklerden bağımsız olduklarını vurguladı. Toplumun birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ederek daha hızlı adımlar atabileceğini söyleyen Altunkaymak, özellikle gençlere yönelik semah ve saz kursları gibi derslerinde başarısız olan çocuklarımızın talep etmesi halinde derslere yardımcı kurslar başlatılacağını dile getirdi. Son olarak dünyadaki çatışmalar ve insani krizlere de dikkat çeken Altunkaymak, “Barışın ve huzurun egemen olduğu, halkların kardeşçe yaşayabildiği bir dünya istiyoruz” diyerek, barış ve insanlık adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.