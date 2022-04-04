NAKM Cemevi başkanı Hüseyin Yıldız güven tazeledi

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NÜRNBERG AKM Cemevi’nin diğer yönetim kurulu Zeki Özcan (sekreter), Fatma Gül (ikinci sekreter), Hüseyin Kulak (muhasebe) ve Daimi Doğan (ikinci Muhasebe) ve Rıza Taşdemir, Velican Polat, Gürsel Arslan’dan oluştu. NAKM’nin yeni başkanı Hüseyin Yıldız “NAKM Cemevi, kurulduğu ilk günden bugüne dair 30 yıldır inançsal, kültürel, sanatsal, bilimsel hizmetlerde bulunmakta. NAKM Cemevi, örgütlü ve kurumsal çalışmalarıyla Nürnberg ve çevresindeki Alevi toplumunu temsil ederek, Nürnberg kentininde en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir” dedi. Yıldız, “Bizler Alevi çocuklarıyız. Yolumuza düşkünüz ve çoğunluğumuz bu yolun talibiyiz. Kendi kültürümüzü yaşatıp ve geleceğimize doğru anlatıp tertemiz teslim etmek istiyoruz. Bu nedenle Aleviliği, dostluğu, kardeşliği, doğru yolu öğrenmenin adresi NAKM Cemevidir” ifadelerini kullandı.

Alevi kimliğinin ve örgütlenmesinin siyasi parti, etnik kimlikler, bayraklar üstü bir kurumsal yapısı olduğu belirten Yıldız, “Arada bir çatlak sesler çıkaranlar bilsinler ki, dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve komşularımıza farklı düşüncelerinden dolayı yan gözle değil eşit gözle bakarak yolumuza devam ediyoruz. İnsan katliamlarının yaşanmasından, insan biçimindeki canavarlardan, barbarlardan, kokuşmuş beyinlerden cahil insanların davranışlarından insanlık adına utanç duyuyoruz. Bizler halkların kardeşliği, savaşların sonlandırıldığı, barışın ve huzurun egemen olduğu bir dünya savunucularıyız” diye konuştu.