Nakit ödemeye üst sınır geliyor!

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ÜYE devletlerin kabul etmesi halinde bu rakamın altında bir üst sınır bile belirlenebileceği kaydedildi. Nakit ödeme üst sınırı üç yıl içinde geçerli olacak. Ancak, iki özel kişi arasındaki işlemler için geçerli olmayacak. Fakat özel iki kişi arasındaki işlem satışla ilgili profesyonel bir iş ise o zaman nakit limiti geçerli olacak. Örneğin, doğrudan komşusundan otomobil satın alan bir kişi, komşusu eğer otomobil satıcısı değilse, sınırsız miktarda nakit ödeme yapabilecek. Ancak komşunun iş olarak otomobil alım satımıyla ilgilenmesi durumdan üst limit kuralı geçerli olacak. Almanya’da şu anda banknot ve madeni para ile ödeme yapmak için herhangi bir sınır bulunmuyor. Ancak, 10 bin Euro’nun üzerindeki tutarları nakit olarak ödemek isteyen herkes paranın kaynağını bildirmek zorunda. Satıcı da bu bilgileri kaydetmek ve saklamakla yükümlü.

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YENİ BİRİM KURULACAK

Yeni düzenleme, ayrıca Almanya’da gümrük makamlarının bünyesindeki mali soruşturma birimlerine kara para aklama ve terörün finansmanı vakalarını analiz etme, ortaya çıkarma ve şüpheli işlemleri askıya alma konusunda daha fazla yetki veriyor. Bankalar ve kumarhanelere ek olarak, lüks tüketim ürünleri satan perakendeciler ve belirli meblağların üzerindeki kripto varlık tedarikçileri de müşterilerini kontrol etmek ve şüpheli faaliyetleri bildirmek zorunda kalacak. Belirli koşullar altında, profesyonel futbol kulüpleri ve menajerler de para transfer işlemlerini izlemekle yükümlü olacak.

Bu kuralların takibi için Frankfurt kentinde Kara Para Aklama ile Mücadele Otoritesi (AMLA) adlı yeni bir birimin kurulması da planlanıyor. Önümüzdeki yılın ortasında faaliyete geçmesi beklenen bu kurum, ulusal denetim makamlarını koordine edecek ve destekleyecek. Frankfurt, diğer sekiz Avrupa başkenti arasından seçildi. Avrupa Parlamentosu (AP) geçen ayın sonunda yeni düzenlemelerin önünü açmıştı. Yasal metinlerin yürürlüğe girebilmesi için artık AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanması gerekiyor.