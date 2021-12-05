Nahles İş Ajansının başkanı mı olacak?

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BILD am Sonntag gazetesi Andrea Nahles’in Almanya’nın en önemli kurumlarından olan iş ve işçi bulma kurumu Federal İş Ajansı (BA) başkanlığına düşünüldüğünü belirtti. Andrea Nahles’in yıllık 270 bin euro geliri olan bu göreve 1 Nisan’da başlayabileceği kaydediliyor. 65 yaşındaki şimdiki Başkan Detlef Scheele’nin de görevi bırakmak istediği söylendi. Devlet kurumu olan BA bünyesinde yaklaşık 100 bin kişi çalışıyor. Andrea Nahles’in Hartz IV’ü reform etmek isteyen yeni hükümet adına bu süreci hazırlayacağı ve Hartz IV yerine düşünülen Bürgergeld-Halk Ödeneği’nin şekillenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Ancak Nahles’in başkanlığının BA İcra Konseyi’nin onayından sonra kabinede kabul edilmesi gerekiyor.