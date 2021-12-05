Nahles İş Ajansının başkanı mı olacak?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kirada ‘ara zam’ oyunuKirada ‘ara zam’ oyunu#Kira
Milyonlarca insan tepki gösterdi... İnfial yaratan paylaşımMilyonlarca insan tepki gösterdi... İnfial yaratan paylaşım#ABD
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şartTikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart#SOSYAL MEDYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk kadını birçok hakkı Avrupadan önce elde ettiCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk kadını birçok hakkı Avrupa'dan önce elde etti#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soylu: Lafa takla attırdılar, çatlasınlar patlasınlarBakan Soylu: Lafa takla attırdılar, çatlasınlar patlasınlar#Süleyman Soylu
Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...#Ukrayna
Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…#Aşı
Savcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladıSavcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladı #Alec Baldwin
İşte en çarpıcı örnek: Ne kararmış bu arkadaş...İşte en çarpıcı örnek: Ne kararmış bu arkadaş...#Kaçak Yapı
Ünlü kilisenin tuvalet duvarından servet çıktıÜnlü kilisenin tuvalet duvarından servet çıktı #ABD
Ordu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs aşkıOrdu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs' aşkı#Esenyurt
Boşuna delirten hastalık denmiyor Ağrıdan kurtulmak için 32 dişini çektiren var ama...Boşuna delirten hastalık denmiyor! Ağrıdan kurtulmak için 32 dişini çektiren var ama...#Sağlık
Yozgatta iş adamına 2,3 milyon euroluk tuzakYozgat'ta iş adamına 2,3 milyon euroluk tuzak!#Yozgat
Milyonlar umutla bekliyordu... DSÖden sevindiren Omicron açıklaması geldiMilyonlar umutla bekliyordu... DSÖ'den sevindiren Omicron açıklaması geldi!#Koronavirüs
İki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgiİki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgi#Tüik
HABERLERAvrupa Haberleri

Nahles İş Ajansının başkanı mı olacak?

#Almanya#Andrea Nahles#AVRUPADAN HABERLER
Nahles İş Ajansının başkanı mı olacak

Almanya’da yeni kurulacak koalisyon hükümetinde Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) kimlere bakanlık görevi vereceği merakla bekleniyor. Eski Aile Bakanı ve kısa bir süre SDP Genel Başkanlığı da yapan Andrea Nahles’in ismi de Sağlık Bakanı olarak geçmişti. Ancak ne Andrea Nahles’in ne de başbakanlık koltuğuna oturacak olan Olaf Scholz’un bunu istemediği iddia edildi.

Haberin Devamı

BILD am Sonntag gazetesi Andrea Nahles’in Almanya’nın en önemli kurumlarından olan iş ve işçi bulma kurumu Federal İş Ajansı (BA) başkanlığına düşünüldüğünü belirtti. Andrea Nahles’in yıllık 270 bin euro geliri olan bu göreve 1 Nisan’da başlayabileceği kaydediliyor. 65 yaşındaki şimdiki Başkan Detlef Scheele’nin de görevi bırakmak istediği söylendi. Devlet kurumu olan BA bünyesinde yaklaşık 100 bin kişi çalışıyor. Andrea Nahles’in Hartz IV’ü reform etmek isteyen yeni hükümet adına bu süreci hazırlayacağı ve Hartz IV yerine düşünülen Bürgergeld-Halk Ödeneği’nin şekillenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Ancak Nahles’in başkanlığının BA İcra Konseyi’nin onayından sonra kabinede kabul edilmesi gerekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Andrea Nahles#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith