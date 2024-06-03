Nagelsmann’dan o ankete tepki: ‘Bundan sonra...’

Haberin Devamı

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak UEFA EURO 2024 öncesi WDR adına ‘infratest dimap’ tarafından kamuoyu yoklamasında, Almanların yüzde 22’sinin milli takımda daha fazla ‘beyaz tenli’ oyuncu görmek isteği, yüzde 66’sının ise göçmen kökenli oyuncuların da bulunmasına tam destek verdiği ortaya çıktı. Ancak söz konusu kamuoyu yoklamasında, böyle bir sorunun yer almasına özellikle Alman milliler tepki gösterdi. Bayern Münihli Joshua Kimmich, “Takımda böyle bir şey hiçbir zaman konu olmadı. Bu ırkçılıktır, kabinimizde bunun yeri yoktur. Futbolla büyüyen biri böyle bir şeyin saçma olduğunu zaten bilir” dedi. Şimdiye kadar 86 kez milli formayı giyen Kimmich, “Almanya’da oynanacak Avrupa Kupası maçları öncesi, tüm ülkenin bütünleşmesi yerine böyle bölücü bir soru sorulması da saçmadır. ARD’nin bu yaklaşımı yapıcı değildir. Böyle bir şeye yer olmamalıdır. Şimdi önemli olan, büyük hedeflere ulaşmaktır. Biz takım olarak Almanya’daki tüm insanların desteğini almak için her şeyi yapacağız” diyerek Alman devlet televizyonu adına böyle bir soru yönetilmesini eleştirdi.

Julian Nagelsmann

Haberin Devamı

‘İLKAY’DA DEĞİŞİKLİK YOK’

Alman Futbol Milli Takımı’nın Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da “Bir kamu kurumunda böyle bir soru sorulması bile çılgınlıktır. Şoke oldum. Bir bu ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Bundan sonra asla böyle b.... (pislik) bir kamuoyu yoklaması okumamayı umarım” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan geçen yıl eylül ayında Alman Mili Takımı Teknik Direktörü olarak göreve başladığında, “Takım kaptanımız İlkay Gündoğan” diyen Julian Nagelsmann, bu kararında ve tutumunda bir değişiklik olmadığını söyledi.