Nafakaları vergiden düşebilirsiniz

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NAFAKA paralarının bir kısmını vergiden düşebileceğinizi biliyor muydunuz? Bugünkü yazımda, nafaka ödemelerini yıllık vergi denkleştirmenizde nasıl beyan edeceğinize ilişkin tüyolar vereceğim. Nafaka söz konusu olduğunda, çoğu kimse ilk olarak eski eşe yapılan ödemeleri düşünür. Ancak bu madalyonun sadece bir yüzüdür. Stiftung Warentest adlı tüketicileri koruma derneğinden Isabell Pohlmann, mükelleflerin, vergi beyannamesi doldururken nafaka ödemelerini ve yakın aile üyelerine sağladıkları maddi desteği de dikkate almalarının faydalı olacağını söylüyor. Birçok durumda, aile bireylerine sağlanan maddi destek vergiden düşülebiliyor. Örneğin; bir kız çocuğunun annesinin emekliliğine katkıda bulunmak amacıyla onun emeklilik sigortasına yapacağı prim ödemeleri vergiden düşülebilir. Veya birkaç ay boyunca tekrar ebeveynlerinin evine taşınıp burada yaşayan yetişkin evlat için yapacağınız harcamaları ebeveyn olarak vergiden düşme imkânınız var. Bu ve buna benzer durumları veya aile içinde sağlayacağınız maddi desteği de vergi dairesine bildirmek mantıklı olabilir.

MALİYE NEYİ DİKKATE ALIYOR?

Eski eşe ödenen nafakanın yanı sıra birinci derecede akrabalara yapılan nafaka ödemeleri de vergiden düşülebilir. Örneğin çocuklar ve torunlar veya ebeveynler ve büyükanne-büyükbabalar için yapılan maddi destekler bu kapsama giriyor. Alman Mali Müşavir Dernekleri Birliği’ne (VLH) bağlı danışma merkezi müdürü Alfred Buchholz, “Çocuk parası alınan kişiler için ödenen nafakalar vergiden düşülemez” diye uyarıda bulunuyor. Tüketiciler Derneği yetkililerine göre ise belirli koşullar altında, ekonomik zorluk çeken diğer akrabalara (örneğin kardeşler gibi), sağlanan maddi destek de vergi indirimi kapsamına giriyor. Vergi dairesinin, bu gibi taleplerde, kişilerin ekonomik durumlarını çok dikkatli bir şekilde incelediğini hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca mültecilere sağlanan mali destekler de vergi açısından dikkate alınmaz.

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NE KADARI VERGİDEN DÜŞEBİLİR?

Maliye, aile içinde temel muafiyet tutarına (Grundfreibetrag) kadar olan para ve mal yardımlarını vergi beyannamesinde dikkate alıyor. 2023 için yıllık 10 bin 908 Euro, 2024 için ise 11 bin 604 Euro’ya kadar yapılan nafaka ödemeleri esasen vergiden düşülebilir. Ayrıca, nafaka yükümlüsünün üstlendiği temel sağlık ve bakım sigortası primleri de vergi indirimi kapsamında olduğunu biliyor muydunuz?

Dikkat: Desteklenen kişinin gerçekten muhtaç olması gerekir, çocuk parası da daha önce belirtildiği gibi vergi iadesi kapsamında bir ödenek sayılmıyor. Ayrıca, nafaka alan kişi, öncelikle kendi geçimini sağlamakla yükümlüdür. Bu istihdam yükümlülüğünün (Erwerbsobrigkeitspflicht) ihlali durumunda, vergi dairesi nafaka ödemelerini kabul etmeyebilir.

Nafaka alıcısının kendi gelirleri varsa, örneğin emekli maaşı, çalışma geliri, öğrenim kredisi (BaföG) veya Yurttaş Parası (Bürgergeld) gibi, bunları vergi dairesine bilgi verme zorunluluğu bulunuyor. “Çünkü gelir ve ödenekler, belirli muafiyet sınırını aşması halinde, vergiden düşülebilecek nafaka miktarını azaltır” diye uyarıda bulunuyor Alman Mali Müşavirler Danışma Merkezi Müdürü Alfred Buchholz.

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Sıkça yöneltilen şöyle bir soru var:Çocuklar baba veya ana ocağına geri dönerlerse, yetişkin evlatlar için yapılan harcamalar da vergiden düşülebilir mi?Bunun yanıtı kısaca ‘Evet’. Bu durumda, ebeveynler tam temel muafiyet tutarını yaptıkları harcamalar için kullanabilirler. Diğer bir ifadeyle, 2023 için 10 bin 908 Euro, 2024 için 11 bin 604 Euro’ya kadar yaptıkları maddi desteği vergiden düşebilirler. Ve bunu, somut harcamaları belgelemeye gerek kalmadan yapabilirsiniz. “Ancak bu azami tutarı, çocuğun sadece birkaç ay yanınızda yaşaması durumunda, kalış sürelerine göre aylara bölüp yeniden hesaplamanız gerekir” diyor Buchholz. Bunun için azami tutar önce 12’ye bölünür ve ardından çocuğun ebeveynlerle birlikte yaşadığı ay sayısı ile çarpılır. Bu şekilde belirlenen miktar, vergiden düşülebilir.

ÖRNEKLİ HESAPLAMA

Ve elbette desteklenen kişinin, kendisine ait gelir ve diğer ödenek miktarları vergiden düşülebilecek azami tutardan düşülür. Örneğin; 26 yaşındaki bir öğrenci, 2023 yılında geçici olarak tekrar ebeveynlerinin yanına taşındı. Aynı kişi cüzi kazançlı bir ‘mini-job’ işinde ayda 325 Euro, yılda 3 bin 900 Euro gelir elde ediyor. Bu durumda, 624 Euro tutarındaki muafiyet miktarı dikkate alınır. Çocuğun vergi açısından dikkate alınan gelir miktarı 3 bin 276 Euro’ya düşer. Söz konusu geliri gelir vergisine tabi olarak zaten vergilendirildiği için, bundan 180 Euro daha düşülebilir. Geriye 3 bin 96 Euro kalır ki, bu miktar vergiden düşülebilecek azami tutardan düşülmelidir. Diğer bir ifadeyle, örneğimizde bahsedilen ebeveynler, 2023 yılı için 10 bin 908 Euro’dan 3 bin 96 Euro düştüklerinde geriye kalan 7 bin 812 Euro’yu nafaka olarak vergiden düşürebilirler. 2024 için ise bu miktar 8 bin 508 Euro tutarındadır.

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ESKİ EŞE VERİLEN NAFAKA NASIL DÜŞÜLÜR?

Eski eşe yapılan nafaka ödemeleri, birinci derecedeki akrabalara yapılan ödemeler kapsamına girmediğinden, bu tür destek ödemeleri için vergi indirimi açısından farklı kurallar geçerlidir. Eski eşler ‘Realsplitting’ adı verilen yöntemi tercih edebilirler. Bunun için eşler arasında önceden bir uzlaşmanın sağlanmış olması gerekir. Ya da nafaka ödeyen kişi, bu ödemeleri olağanüstü yükümlülükler kalemi olarak da vergiden düşebilir. Bu durumda eski eşin onayı gerekmez, ancak ödemelerin çoğu durumda tam olarak vergiden düşülmeyeceği unutulmamalıdır.

REALSPLITTING NEDİR?

‘Realsplitting’ adlı yöndem ile nafaka yükümlüsü yıllık 13 bin 805 Euro’ya kadar olan tutarı vergi indirimi kapsamında beyan edebilir. Ayrıca, sağlık ve bakım sigortası primleri de bu gider kalemine eklenebilir. ‘Realsplitting’in avantajı, olağanüstü yükümlülüklerde olduğu gibi kesintilerin olmamasıdır. Örneğin, nafaka alan kişinin kendi gelirleri olduğu için herhangi bir kesinti söz konusu değildir. Vergi uzmanlarının verdiği bilgiye göre, ‘Realsplitting’’de örneğin 10 bin Euro nafaka ödeyen bir kişi, yine 10 bin Euro’yu kesintisiz olarak vergiden düşebilir. Diğer önemli bir nokta ise nafaka alıcı ya da alıcıların, aldıkları nafakayı kendileri vergilendirmek zorunda oluşudur.

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HANGİ FORMLAR GEREKLİ?

Nafaka ödemelerinin vergi avantajından yararlanmayı sağlayan ‘Realsplitting’ yöntemi için Özel Giderler (Anlage Sonderausgaben) formunu doldurmanız ve ayrıca ‘Anlage U’yu eklemeniz gerekir. Bu form ile nafaka ödemelerinin ve olası sağlık ve bakım sigortası primlerinin özel gider olarak değerlendirilmesini talep edebilirsiniz. Nafakayı alan kişi de ‘Anlage U’nun ‘B’ bölümünde bu vergilendirmeye onay vermelidir. Bu onay, geri çekilmediği sürece geçerliliğini korur. Aile içi yapılan nafaka ödemelerini ise ‘Anlage Unterhalt’ formunda beyan edebilirsiniz. Bu formda nafaka ödemelerinizin tutarını ve ödenen sigorta primlerinin yanı sıra karşı tarafın muhtaçlık durumunu kanıtlamak için desteklenen kişinin gelir bilgilerini belirtebilirsiniz. Eğer eski eşler ‘Realsplitting’ üzerinde anlaşamazlarsa ve nafaka ödemelerinin olağanüstü bir yük olarak beyan edilmesi istenirse, yine ‘Anlage Unterhalt’ formu kullanılmalıdır.

HÜRDANIŞ’TAN NOT: Yorucu bir çalışma dönemini geride bıraktık ve haliyle dinlenme ihtiyacı doğdu. Tatil nedeniyle ‘Hürdanış’ köşemize bir ay ara verdiğimizi duyurmak istiyoruz. Eylül ayında tekrar buluşmak ümidiyle, tüm okurlarımıza keyifli bir tatil dönemi diliyoruz.