Nafakada artış var

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SİZ değerli okurlarımız için bu hafta Düsseldorf Tablosu’nu inceledik ve nafaka ödemelerine ilişkin bilmeniz gereken önemli noktaları araştırdık.

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NAFAKA MİKTARI ARTIRILDIHemen şu önemli tespitimizi sizlerle paylaşalım: Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenen Düsseldorf Tablosu’na göre, ayrı yaşayan ebeveynler çocuklarına daha fazla nafaka desteği sağlamak zorundalar. Küçük yaştaki çocuklar için belirlenen asgari nafaka miktarı 2024’te artırıldı. Reşit yaştaki çocuklar için de daha fazla ödeme yapılması gerekiyor artık. Bilindiği gibi çocuk başına ödenen çocuk parası daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da, nafaka ödemelerine mahsup edilecek.

KİM NE KADAR ALACAK?

1 Ocak 2024’ten itibaren küçük çocukların asgari nafakası, 6 yaşını tamamlayana kadar (1. yaş grubu) 437 Euro yerine 480 Euro, 7-12 yaş arasında olanlar (2. yaş grubu) 502 Euro yerine 551 Euro ve 13 yaşından reşit olana kadar ise (3. yaş grubu) 588 Euro yerine 645 Euro olacak. Bu nafaka miktarları, Düsseldorfer Tablosu’nun yer alan birinci gelir grubu (2.100 Euro’ya kadar) için geçerli. Asgari nafakadaki bu artış, tabloda yer alan ikinci gelir grubundan itibaren tüm gelir grupları için belirlenen nafaka miktarlarında da değişikliğe yol açtı. Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da yine 2. ile 5. gelir grubu için yüzde 5, 6. ile 10. gelir grubu için yüzde 8 oranında asgari nafaka artışı olacak.

YÜKÜMLÜNÜN İHTİYAÇ MİKARI DA ARTTIN

afaka yükümlüsünün elinde bırakılması gereken kendi ihtiyaç miktarı, çalışmayan nafaka yükümlüsü için 1.120 Euro yerine 1.200 Euro ve çalışan nafaka yükümlüsü için 1.370 Euro yerine 1.450 Euro oldu. Gerekli kendi ihtiyaç miktarının belirlenmesinde vatandaşlık parası olarak 563 Euro tutarındaki miktarı temel alındı.Reşit yaştaki çocukların ihtiyaç miktarları da 1 Ocak 2024’ten itibaren artırıldı. Yeni tabloya göre, reşit yaştaki çocuk için ödenecek nafaka miktarı 689 Euro oldu. Ebeveynleriyle aynı hanede yaşamayan öğrencilerin ihtiyaç miktarında ise değişiklik olmadı ve 2023 yılında geçerli olan 930 Euro (410 Euro kira desteği dahil) tutarında kaldı.

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ÇOCUK PARASI İHTİYAÇLARA DAHİL EDİLECEK

Nafaka ödemeleri için belirlenen kurallar uyarınca, çocuğun ihtiyaçlarına, çocuk parası da dahil edilecek. Bu, küçük çocuklar için genellikle yarı yarıya ve reşit yaştaki çocuklar için ise çocuk parasının tamamı nafaka ihtiyaçlarına dahil edilecek. Bilindiği gibi 2023 yılından beri geçerli olan çocuk parası ödeneği kişi başına 250 Euro olarak belirlendi. Çocuk parası, genel olarak 18 yaşına kadar ödenir. Ebeveynler, belirli koşullar altında reşit olmuş çocuklar için de çocuk parası almaya devam edebilirler, eğer çocukları meslek eğitimlerine veya yüksek öğrenimlerine devam ediyorlarsa. Tam olarak belirlenen nafaka miktarları, altta yer alan Düsseldorfer Tablosu’nda yer almaktadır. Bu tablo, sadece genel yaşam ihtiyaçları için düzenli ödemeleri kapsıyor. Öngörülemeyen harcamalar ise gerektiğinde ayrıca ihtiyaç sahiplerine ödenmelidir. Düsseldorfer Tablosu, yasal bir geçerliliğe sahip olmamakla birlikte, 1962 yılından beri mahkemeler tarafından nafakanın, özellikle de çocuk nafakasının hesaplanmasında bir ölçüt ve rehber olarak kullanıldığını hatırlatmak istiyoruz.

DEVAM EDECEK: Nafaka ödemelerini vergiden nasıl düşebilirsiniz?



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SOSYAL MEDYADA DİKKATİMİ ÇEKENLER!

SOSYAL medya müdavimleri bilir: Instagram, Facebook ve X gibi sosyal medya platformlarında çok gereksiz bilgi kirliliği olduğu kadar, çok faydalı bilgiler de yer alabiliyor. Geçenlerde bu internet platformlarından birinde, Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Başkonsolosluğu’nun, tatile çıkacak Türk vatandaşlarına yönelik faydalı bilgileri gözüme takıldı. Sizlerle Sıla Yolu’na çıkacak okurlarımız için bu bilgiyi paylaşmak istiyoruz:

1- Yola çıkmadan önce, pasaport ve yurtdışı ikamet izinlerinin geçerlilik sürelerinin lütfen kontrol ediniz.

2- Çiğ et işlenmiş et, süt ve süt ürünleri AB’ye giriş yasak ürünlerdir, lütfen beraberinizde getirmeyiniz.

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3- Meyve ve sebzelerde beraberinizde kişi başına 5 kilo veya bir adet (5 kilo elma veya 1 adet kavun gibi) miktarı aşmayınız.

4- Sigara: Kişi başı havayolu 200 adet, karayolu 40 adet getirme hakkınız olduğunu unutmayınız.

5- Yaz aylarında büyük yoğunluk yaşanan Sırbistan geçişindeki Roszke sınır kapısının yanı sıra alternatif sınır kapılarını kullanabilirsiniz.

6- Macaristan’a giriş veya çıkışta kişi başına 9.999 Euro veya karşılığı dövizi aşan miktarları lütfen beyan ediniz.

7- Ev hayvanları için mutlaka ‘PET PASSPORT’ ve hayvanların boynuna takılan kimlik çipinin (yonga) ülkeye girişte lütfen ibraz ediniz.

8- Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gümrük girişlerinde her konuda eksiksiz beyanda bulunmaları büyük önem taşımaktadır.

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9- T.C. Budapeşte Büyükelçiliği’nin irtibat bilgileri şöyle:Tel: +36 1 478 9130 (mesai saatlerinde) Tel: +36 70 365 7233 (Nöbetçi acil durum hattı) E-Posta: embassy.budapest@mfa.gov.tr

Adres: 1062 Budabest, Andrassy ut. 123