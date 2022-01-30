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‘Nadia’ Kuzey Almanya’yı felç etti

#Almanya#‘Nadia’ Fırtınası Kuzey Almanya’Yı Felç Etti#AVRUPADAN HABERLER
‘Nadia’ Kuzey Almanya’yı felç etti

Almanya’nın kuzey bölgelerinde cumartesiyi pazara bağlayan gece sabah saatlerine kadar süren şiddetli fırtına hayatı felç etti. Alman Meteoroloji Dairesi, cumartesiden itibaren gün boyunca ‘Nadia’ adı verilen fırtına nedeniyle halkı uyardı ve zorunlu olmadığı sürece evden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

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FIRTINA, Berlin ve çevresinde de etkili oldu. Berlin yakınlarındaki Brandenburg eyaletine bağlı Beelitz’de bir kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli fırtına nedeniyle bir seçim afişinin devrilerek çarptığı bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak daha sonra burada yaşamını yitirdi. Fırtınanın en çok hissedildiği bölgeler ise Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern gibi kıyı şeritleri oldu. Buralarda rüzgârın hızı saatte 120 km’ye kadar çıktı.

‘Nadia’ Kuzey Almanya’yı felç etti
Hamburg’da polis ve itfaiye sabaha kadar 1600’den fazla yardım ihbarı aldı. Alman Demiryolları kuzeydeki tüm uzun mesafe tren seferlerini geçici olarak erteledi. Yol boyunca kopan dallar ve devrilen ağaçlar tren yollarını kapattı. Hamburg’da denizde etkili olan fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerini şu bastı. St. Pauli’deki balık pazarı sular altında kaldı. Hamburg limanında bir gemi fırtınadan sürüklenerek köprünün ayaklarına çarptı. Schleswig-Holstein’da itfaiye ve polis 120 kez yardım ihbarı aldı. Birçok bölgede fırtına etkisini kaybetse de pazar günü sabah erken saatlerde de devam etti.
‘Nadia’ Kuzey Almanya’yı felç etti

‘Nadia’ Kuzey Almanya’yı felç etti

 

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#Almanya#‘Nadia’ Fırtınası Kuzey Almanya’Yı Felç Etti#AVRUPADAN HABERLER

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