‘Nadia’ Kuzey Almanya’yı felç etti

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FIRTINA, Berlin ve çevresinde de etkili oldu. Berlin yakınlarındaki Brandenburg eyaletine bağlı Beelitz’de bir kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli fırtına nedeniyle bir seçim afişinin devrilerek çarptığı bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak daha sonra burada yaşamını yitirdi. Fırtınanın en çok hissedildiği bölgeler ise Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern gibi kıyı şeritleri oldu. Buralarda rüzgârın hızı saatte 120 km’ye kadar çıktı.