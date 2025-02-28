Nabız yoklamak için ilk temas: Berlin’de buluştular!

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ALMANYA’da 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerde tarihi bir hezimet yaşayan SPD ile seçimlerden en güçlü kanat olarak çıkan CDU/CSU yeni bir koalisyon hükümeti oluşturmak için bugün ilk kez bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda da sürmesine kesin gözüyle bakılan görüşmelere başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, Schleswig-Holstein Bilim Bakanı Karin Prien ve Birlik Partileri Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei, “kardeş parti” CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Genel Başkan Yardımcısı Dorothee Baer, Genel Sekreteri Martin Huber ve Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt katıldı.

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GELECEK HAFTA RESMEN BAŞLAYACAK

SPD heyetinde ise partinin Federal Meclis Grup Başkanlığını da üstlenen Eş Başkan Lars Klingbeil ve Eş Başkan Saskia Esken, Genel Sekreteri Matthias Miersch, Genel Başkan Yardımcısı Achim Post, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, Saarland Eyalet Başbakanı Anke Rehlinger, Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil yer aldı. Federal Meclis’in bitişiğindeki milletvekillerine ait büroların ve salonların bulunduğu “Jacob Kaiser Evi” binasında kapalı kapılar ardında başlayan “nabız yoklama görüşmeleri” ile start verilen koalisyon görüşmelerinin gelecek hafta pazartesi günü resmen başlayacağı da açıklandı.

PAZARLIKLAR UZUN SÜREBİLİR

CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, yeni koalisyon hükümetini Paskalya Yortusu’na (20-21 Nisan) kadar kurmak istediklerini ilan ettiği halde, özellikle düzensiz göç ve sığınmacılar, borç freninin gevşeltilmesi, vergi artışı ve Ukrayna’ya silah verilmesi gibi alanlarda görüş ayrılığı yaşandığı için pazarlıkların uzun sürmesinin beklendiği belirtildi.

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