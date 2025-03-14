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Müziğin yaşayan efsanesi, Londra’ya geliyor

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#Selda Bağcan#Londra#AVRUPADAN HABERLER
Müziğin yaşayan efsanesi, Londra’ya geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 09:40

Türk Halk müziği ve özgün müziğin önde gelen isimlerinden Selda Bağcan, 27 Nisan’da Wood Green bölgesinde Dominion Centre’da düzenlenecek konserde sahne alacak.

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Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en önemli seslerinden biri olan Selda Bağcan’nın konserinin biletleri de satışa sunuldu. Seyircisini her zaman çok önemseyen ve konserlerinde seyircisiyle arasındaki kuvvetli bağı her zaman dile getiren Selda Bağcan’ın, Londra konserine ilginin yüksek olması bekleniyor. Bağcan, “Gesi Bağları”, “Yaylalar”, “Mehmet Efendi”, “Neredesin Sen”, “Sivas’ın Yolları”, “Yuh Yuh”, Bir Daha Gel, Gel Samsun’dan” gibi hemen hemen her konserinde seyircisinin çok sevdiği ve seyircisiyle bir ağızdan söylediği repertuvarıyla yeniden Londra’da. Konser Almanya’nın Türkçe Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi Çuval Dergisi tarafından düzenleniyor.

Müziğin yaşayan efsanesi, Londra’ya geliyor

Haberin Devamı

Müziğin yaşayan efsanesi, Londra’ya geliyor

Müziğin yaşayan efsanesi, Londra’ya geliyor

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#Selda Bağcan#Londra#AVRUPADAN HABERLER

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