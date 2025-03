Müziğin yaşayan efsanesi, Londra’ya geliyor

Haberin Devamı

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en önemli seslerinden biri olan Selda Bağcan’nın konserinin biletleri de satışa sunuldu. Seyircisini her zaman çok önemseyen ve konserlerinde seyircisiyle arasındaki kuvvetli bağı her zaman dile getiren Selda Bağcan’ın, Londra konserine ilginin yüksek olması bekleniyor. Bağcan, “Gesi Bağları”, “Yaylalar”, “Mehmet Efendi”, “Neredesin Sen”, “Sivas’ın Yolları”, “Yuh Yuh”, Bir Daha Gel, Gel Samsun’dan” gibi hemen hemen her konserinde seyircisinin çok sevdiği ve seyircisiyle bir ağızdan söylediği repertuvarıyla yeniden Londra’da. Konser Almanya’nın Türkçe Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi Çuval Dergisi tarafından düzenleniyor.

