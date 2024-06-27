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Müziğin evrensel gücü

Güncelleme Tarihi:

#Londra#Suna Alan#Doğu Ekin
Müziğin evrensel gücü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 09:53

Londra’da yaşayan sanatçı Suna Alan, Doğu Ekin ve Levent Canen ile birlikte müziğin evrensel gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Üçlü, ‘Gizli Bahçe Akustik’ projesi kapsamında seslendirdikleri ‘Mevlam Birçok Dert Vermiş/Bo Çî Napirsî Halim’ eseriyle dikkati çekiyor.

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HEM Türkçe hem de Kürtçe olarak yayımlanan eser, farklı kültürleri ve duyguları bir araya getirerek dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. ‘Bo Çî Napirsî Halim’ (Neden halimi sormuyorsun?), Türkçede ‘Mevlam Birçok Dert Vermiş’ olarak bilinen türkünün İran’daki Kürtler tarafından söylenen versiyonu. Eser, umutsuz bir aşkın acılarını ve hüznünü dile getirirken, müziğin evrensel bir dil olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Suna Alan, Doğu Ekin ve Levent Canen, bu halk eserini modern ve akustik bir yorumla yeniden canlandırarak kültürel bir köprü oluşturmayı amaçlıyor. Müziğin sınır tanımadığını ve insanları ortak duygularda buluşturduğunu kanıtlayan eserinin iki dilde yayımlanması, müzikseverler için yeni bir keşif ve kültürel zenginlik sunuyor.

Müziğin evrensel gücü


 

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#Londra#Suna Alan#Doğu Ekin

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