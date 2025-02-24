Müzakereler için davet olmalı

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SPD’nin eş başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken, Başbakan Olaf Scholz ile SPD Genel Merkezi’nde seçimleri değerlendirdi. Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Klingbeil, koalisyon müzakereleri için önce davet olması gerektiğini belirterek, “SPD’nin hükümete katılması otomatik olarak gerçekleşmeyecek. Buna önümüzdeki birkaç hafta ve ay içinde karar verilecek” dedi.

Saskia Esken de beş yılı aşkın süredir partinin birliği konusunda büyük bir mutlulukla çalıştığını ifade ederek, “Bunu yapmaya devam etmeyi düşünüyorum” dedi. Basın toplantısına katılan Başbakan Olaf Scholz ise başbakanlık görevini devrettikten sonra milletvekili olarak mecliste çalışmalarını sürdürmek istediğini kaydetti.

‘KÖTÜ SONUÇTAN BEN SORUMLUYUM’

Partisi SPD’nin seçim yenilgisinin ardından kameraların karşısına geçen mevcut Başbakan Olaf Scholz başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, son güne kadar hükümet başkanlığı görevini ‘hak ettiği şekilde’ tamamlamak istediğini belirtti. Bunun kendisi için çok önemli olduğunu belirten Scholz, “Almanya Federal Cumhuriyeti’nin dokuzuncu başbakanı ve Federal Cumhuriyet tarihinde bu önemli görevi üstlenen 4. Sosyal Demokrat Partili olmaktan büyük onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

seçim sonuçlarının SPD adına kötü olduğunu vurgulayan Scholz, kötü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu tekrarladı. Scholz, “Görevi bırakacağım son güne kadar başbakan olarak iyi işler yapmak istiyorum. Geriye dönüp yaptığım çalışmalara şükranla bakıyorum” dedi.