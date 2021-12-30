Muz kartonundan çıkan örümcek çalışanı ısırdı

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Çalışan ambulansla hastaneye kaldırılırken, süpermarketteki müşteriler dışarı çıkarılarak dükkân boşaltıldı. Zehirli sürüngenler konusunda uzmanlarla itfaiye ve polis ekibi uzun süre süpermarkette örümceği aradı ancak sonuç alamadı. Yaklaşık 3 saat sonra arama sonlandırıldı. Polis hastaneye kaldırılan süpermarket çalışanının şimdilik iyi durumda olduğunu ancak gözlem altında tutulacağını belirtti. Örümceğin, hangi tür olduğu bilinmiyor. Uzmanlar her örümceğin zehirli olmadığını ve insanı ısırması durumunda hayati tehlikesi olmayacağını belirtirken, ancak bazı türlerin ise çok zehirli olduğuna dikkati çekti. Almanya’da son dönemlerde Dominik Cumhuriyeti ve Kolombiya’dan gelen muz kartonlarında ortaya çıkan örümcekler dikkat çekmeye başladı. Son olarak iki hafta önce Ludwigsburg’daki bir süpermarkette muz kartonunda bulunan örümcek paniğe yol açmıştı.