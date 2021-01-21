‘Müvekkilim ‘adam öldürmek’ten ceza alsın’

AVUKAT Mustafa Kaplan, müvekkilinin cinayeti sinsice işlemediğini gerekçe göstererek cinayet yerine adam öldürmekten ceza alması gerektiğini savundu. Kaplan, tezini de cinayet akşamı Markus H. ile Stephan Ernst’in farklı yönden Lübcke’nin evine gelmelerine dayandırdı. Almanya’da cinayetin cezası ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası olurken, adam öldürmenin cezasının üst sınırı ise ömür boyu. İnfaz yasasına göre ömür boyu hapis cezası alan bir kişi 16 yıl yattıktan sonra da özgürlüğüne kavuşabiliyor. Ancak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alanlar hayatlarının geri kalanını tümünü cezaevinde geçirebiliyor.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Irkçı sanık Ernst, 2 Haziran 2019’da Kassel Bölge Valisi Lübcke’yi evinin terasında Markus H. ile birlikte öldürdüğünü hem savcılık hem de mahkemedeki sorgusunda itiraf etmişti. Cinayette kullandığı silahı sakladığı yeri de polise göstermişti. Ernst cinayeti işlediğini itiraf ederken, her seferinde farklı bir senaryo anlatmıştı. Mütalaasını dana önce okuyan savcı, Ernst için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebinde bulunmuştu. Ernst, daha öce de göçmenlere ve sol görüşlülere yönelik suçlar işlemişti. Frankfurt’ta Türk imamı bıçaklamak, mülteci yurduna bombalı saldırıda bulunmak, 1 Mayıs’ta sendikacılara sopalarla saldırmak ve Iraklı bir mülteciyi bıçakla ağır yaralamak Ernst’in karıştığı suçlardan sadece bazıları.