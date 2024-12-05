‘Mutti’ lakabının nereden çıktığını anlattı

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ÖZEL hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Merkel, yıllardır hem sevgi dolu bir ifade hem de alaycı bir takma ad olarak kullanılan ‘Mutti’ lakabının nereden çıktığını da anlattı. Merkel, lakabın partisinden bir erkek üye tarafından ortaya atıldığını belirterek, “Her şeyle ilgilendiğim için bana bu adı taktılar. Eğitim politikasıyla ilgileniyordum ve bana ‘Çocuklarının peşinden koşan bir anne’ dediler” dedi. Bu lakabı başlangıçta sevmediğini belirten Merkel, “İnsanlar bu lakabı kötü bulmuyordu. Bu yüzden üzerinde çok durmadım” diye konuştu. Merkel, söyleşi sırasında çocukluğuna ve Doğu Almanya’daki yaşamına da değindi. Ailesine ve çocukluk dönemine dair şunları söyledi: “Korunaklı bir çocukluk dönemim olduğu için minnettarım. Aile, kardeşler ve arkadaşlarla dolu sıcak bir ortamda yaşadım. Kendi alanımızda iyi ve ilginç bir hayat mümkündü.”

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‘YER ÇEKİMİ HEP AYNIDIR’

Batı Almanya tarafında büyüseydi psikoloji okumayı düşünebileceğini belirten Merkel, insanlarla iletişimi her zaman sevdiğini ifade etti. Ancak fizik okumaktan da hiç pişmanlık duymadığını söyleyerek, “Yer çekimi hep aynıdır. İki kere iki dört eder. İster komünizm olsun ister başka bir şey. Bilimle uğraşmak, sınırlarımı görmek ve anlamak istiyordum. Doğa bilimci olarak insanı kolay kolay kandıramazsınız” dedi.

Öte yandan Amazon, beklenmedik bir kararla Angela Merkel’in kitabının okuyucu değerlendirmesi bölümünü kapattı. Online alışveriş devi, kitap için yorum yapma özelliğini geçici olarak devre dışı bıraktı. Amazon ‘alışılmadık inceleme faaliyetleri’ şeklinde bir açıklama yaparak kapatma nedeninin detaylarını vermedi. Ancak spekülasyonlar arasında, kitabı okumadan olumsuz yorum yapan kullanıcıların olduğu iddiası öne çıkıyor. Bu kişilerin, Merkel’i, özellikle mülteci krizinde Almanya sınırlarını kapatmaması gibi kararlarından dolayı eleştirdiği ve zaman zaman hakaret ettiği biliniyor.