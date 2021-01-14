Mutlu sona gelindi: Metehan için gereken para toplandı

BABA Tuncay Fidan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Metehan’ın tedavisinin ya ABD’deki Boston Çocuk Hastanesi’nde ya da İngiltere’nin Sheffield kentindeki Çocuk Hastanesi’nde yapılacağını söyledi. İlacın İngiltere’ye getirilmesi için özel bir prosedür gerektiğini vurgulayan Tuncay Fidan “Çözümlenebilirse ilaç İngiltere’ye getirilecek. Bu konuda İngiltere’deki komisyonda görüşmeler devam ediyor” dedi. TEDAVİ SÜRECİ DESTEKÇİLERLE PAYLAŞILACAK

Özellikle İngiltere’deki Türkiye kökenli toplumu harekete geçiren kampanya için herkese teşekkür ettiklerini söyleyen Tuncay Fidan, “Başından beri bize destek verenler, daha sonra destek verenler var. Başından sonuna bu mücadelemizde bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Metehan bebek tek seferde damar yoluyla verilen ilacın ardından 2-3 aylık bir rehabilitasyon sürecine girecek, hemen ardından da fizik tedavi bazı ek tedaviler de görecek. Tuncay Fidan, bu süreçleri de Metehan’ın destekçileriyle paylaşacaklarını belirtti. Baba Fidan, yüzde 100’lük bir iyileşmenin garanti olmadığını, ailesi olarak çocuklarına en uygun geleceği sağlamak istediklerini söyledi. ‘2 YAŞINDAN FAZLA YAŞAMIYORLAR’

Fidan “Şu anda önümüzdeki en etkili ilaç bu ilaç. Bu tedavi olmazsa SMA tip 1 hastası çocuklar 2 yaşından fazla yaşamıyorlar” dedi. Tuncay Fidan, tedavinin ardından Metehan’ın normal bir yaşam sürüp süremeyeceğini ise yaşayıp, göreceklerini vurguladı. Metehan için başta İngiltere olmak üzere, Almanya, Türkiye, Fransa, Belçika ve Hollanda’dan bağış toplandı. Metehan ve ailesini mutlu sona yaklaştıran yardım kampanyasında sosyal medya platformlarından canlı yayınlar yapılmış, kermesler düzenlenmişti. Metehan’ın hayata tutunabilmesi için düzenlenen kampanyada erkeklerden oluşan yardım grubuna ‘Metehan’ın Kahramanları’, kadınlardan oluşan gruba da ‘Metehan’ın Melekleri’ deniyordu.



