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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 19.05.2020 - 08:50,Son Güncelleme:

Müthiş performans! Messi ve Ronaldo’yu geride bıraktı

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Müthiş performans! Messi ve Ronaldo’yu geride bıraktı
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Bu sezon 41 gol kaydeden Borussia Dortmund'un genç yıldızı Haaland, Ronaldo ve Messi’nin 19 yaşındaki performanslarını geride bıraktı.

Borussia Dortmund'un ara transferde Salzburg'tan renklerine bağladığı Erling Haaland müthiş performansıyla parmak ısırtıyor. 19'luk Norveçli bu sezon iki takımda 34 resmi karşılaşmada 41 gole imzasını attı.

Haaland'ın yaşında iken şu anda dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen isimlerden Lionel Messi sezonu 17, Cristiano Ronaldo ise 9 golle tamamlamıştı. İkili, Norveçli yıldızın gol rakamını ise çok sonra yakalayabildi.

Müthiş performans Messi ve Ronaldo’yu geride bıraktı
Messi, Haaland'ın 40 gol üstü performansına 22, Ronaldo ise 23 yaşında ulaşabildi. Dortmund'un Norveçli forveti, Paris SG'nin yıldızı Mbappe'yi de sollarken Real Madrid'in gelecek sezon bu ikiliyi kadrosuna katmak istediği öne sürülüyor.

Haaland'ın 16 yaşındaki kuzeni Albert de Bryne de U-16 takımında 37 maçta 64 gol attı.

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