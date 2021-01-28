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Avrupa
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Mutasyonlu virüs atık sulardan çıktı

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Mutasyonlu virüs atık sulardan çıktı
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Avusturya’nın başkenti Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletinde atık sulardan alınan örneklerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türünün tespit edildiği bildirildi.

VİYANA Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Norbert Kreuzinger, enstitünün atık sular üzerine yaptığı çalışmanın sonucunu basınla paylaştı. Kreuzinger, şüphe üzerine 11 Ocak’ta Viyana’nın ana atık su arıtma tesisinden alınan numunelere yapılan test sonucunda, İngiltere’de ortaya çıkan ‘mutasyona uğramış’ virüs türüne rastlandığını kaydetti. Şehrin farklı noktalarından da örnekler aldıklarını belirten Kreuzinger, bunlara yönelik araştırmalar sonucunda virüsün başkentte ne kadar yayıldığının öngörülebileceğini ifade etti. Öte yandan, Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Bad Vöslau bölgesinden alınan atık su örneklerinde de mutasyona uğramış virüs türüne rastlandığı bildirildi.

YENİ VİRÜSE YÖNELİK DAHA FAZLA TEST
Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansı (AGES) Halk Sağlığı Birimi Müdürü Franz Allerberger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mutasyona uğramış virüsün tespit edilmesinin ardından bölgenin daha yoğun bir incelemeden geçirileceğini kaydetti. Bu arada Aşağı Avusturya Eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, atık suda virüsün tespit edilmesinin endişe verici bir durum olmadığı, atık suda rastlanılan virüsün bulaşma özelliğini yitirdiği belirtildi. Yetkililer, söz konusu araştırmaların hem bölgede hem de ülkede özellikle mutasyona uğramış virüs türünün ne kadar yayıldığını tespit etmek için daha fazla test yapılması gerektiğini ortaya koyduğuna işaret etti.

 

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