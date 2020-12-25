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Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

Mutasyona uğrayan virüs Almanya’ya da sıçradı

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Mutasyona uğrayan virüs Almanya’ya da sıçradı
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İngiltere’de mutasyona uğrayan korona virüsün yeni türünün Almanya’da da tespit edildiği bildirildi.

İngiltere’de geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğramasının ve yeni türün daha da bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından Avrupa ülkelerinde endişe giderek artıyor. Almanya’nın Baden-Wuerttemberg eyaleti Sağlık Bakanlığı, Freudenstadt kentinde İngiltere’de rastlanan mutasyona uğraşmış korona virüs tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, söz konusu vakanın ülkedeki ilk mutasyona uğrayan vaka olduğunu ifade etti.
Mutasyona uğrayan virüsün tespit edildiği hastanın 20 Aralık’ta İngiltere’den geldiği, Frankfurt Havalimanı’ndan Almanya’ya giriş yaptığı aktarıldı. Bakanlık, kadın hastanın evinde karantinaya alındığını açıkladı. Söz konusu hastaya Frankfurt Havalimanı’nda yapılan ilk testin negatif çıktığı belirtilirken, İngiltere’den geldiği için mutasyon ihtimaline karşı karantinaya alındığı, daha sonra yapılan testin pozitif çıktığı aktarıldı. Hastayı havaalanından alan yakınlarının da karantinaya alındığı vurgulandı.

 

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