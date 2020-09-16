Müşterinin nerede oturduğu bile kayıt edilecek

MÜŞTERİLERİN iletişim bilgilerini almayan işletme sahiplerine 5 bin euro para cezası kesilmesini karara bağlayan Senato, iletişim bilgilerini vermekten kaçınan veya yanlış bilgi verenlere ise 50 ila 500 euro arasında değişen para cezalarının uygulanacağını açıkladı. İşletme sahipleri müşterilerin isimlerini, adreslerini, telefon numaralarını, mail adreslerini ve mekânın iç kısmında mı yoksa dışarıda mı oturduğuna ilişkin bilgileri toplamak zorunda.