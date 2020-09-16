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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 16.09.2020 - 11:43 | Son Güncelleme:

Müşterinin nerede oturduğu bile kayıt edilecek

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Müşterinin nerede oturduğu bile kayıt edilecek
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Berlin Senatosu, koronavirüsün yayılmasını engellemek ve vakaları hızlı bir şekilde tespit etmek amacıyla kafeterya, restoran, otel ve benzeri mekânları yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı.

MÜŞTERİLERİN iletişim bilgilerini almayan işletme sahiplerine 5 bin euro para cezası kesilmesini karara bağlayan Senato, iletişim bilgilerini vermekten kaçınan veya yanlış bilgi verenlere ise 50 ila 500 euro arasında değişen para cezalarının uygulanacağını açıkladı. İşletme sahipleri müşterilerin isimlerini, adreslerini, telefon numaralarını, mail adreslerini ve mekânın iç kısmında mı yoksa dışarıda mı oturduğuna ilişkin bilgileri toplamak zorunda.

 

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