‘Müşterilerimiz kendilerini evinde hissediyor’

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YILLARDIR ‘Yılmaz Bäckeri’ adlı fırınıyla Nürnberg ve çevresindeki marketlere ve restoranlarına hem Türk ekmeği hem de simit sağlayan Yılmaz Deliduman, bu kez gastronomi sektörüne adım attı. Deliduman, Plaerrer yakınlarında açtığı ‘Golden&Barbecue’ adlı restoranda ‘kendin pişir kendin ye’ konseptiyle dikkatleri çekti. Rezervasyonsuz müşteri kabul etmediklerini belirten Deliduman, şunları söyledi: “Rezervasyonsuz kabul etmiyoruz, çünkü rezervasyon yapan müşterilerimizin helal kesim etlerini onlar gelmeden önce hazır ediyoruz. Müşterilerimiz burada kendilerini evlerinde gibi hissediyor. Hedefimiz, misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak. 250 metrekarelik kullanım alanımız ve 15 araçlık park yerimizle aynı anda 120 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Tüm etlerimiz helal kesimdir ve özel kebap çeşitlerimizle damak tadına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Burada müşterilerimiz, taze ve sıcak etlerini kendilerinin pişirmesinin keyfini çıkarıyor.”