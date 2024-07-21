Mustafa Duman’a liyakat nişanı

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ALMANYA’nın Köln kentindeki Ford fabrikasında yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan yüksek makine mühendisi Mustafa Duman, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümeti tarafından verilen liyakat nişanına layık görüldü. Avrupa Kayserililer Derneği yönetim kurulunda, Köln CDU parti yönetiminde ve Köln Sanatkarlar Odası’nda (Handelskammer) fahri olarak çalışmalarına devam eden Mustafa Duman’a liyakat nişanının 23 Ağustos’ta takdim edileceği açıklandı. KRV Eyalet Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 1986 yılından beri fahri alanda sosyal hizmet verenlere şimdiye kadar bin 760 liyakat nişanının takdim edildiği belirtildi. Emekli Ford çalışanı Mustafa Duman’a gönderilen mektupta, “Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakan Hendrik Wüst’ün bu yılki bu yüksek ödülü size vermek istediğini size bildirmekten mutluluk duyuyorum” denildi. Yararlılık ödülü, sertifika, madalya ve liyakat nişanı 23 Ağustos 2024 tarihinde Horionplatz 1, 40213 Düsseldorf adresinde KRV Eyalet Başbakanlığında düzenlecek törende verilecek.