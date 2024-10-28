Musluoğlu’nun fotoğrafları Hamburg’da sergileniyor

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PINAR Öğrenci’nin Almanya’daki işçi hareketleri ve göçmen toplumunun tarihsel etkilerini günümüz perspektifiyle ele aldığı çok disiplinli bir enstalasyon yer alan sergide, Musluoğlu’nun özellikle işçi sınıfı ve göçmenlerin sosyal koşullarına dair görüntüleri ile Hamburg’da 1973 yılında kurulan ‘Arbeiterfotografie’ dergisinden seçilmiş makaleler sunuluyor. Bu içerik, Almanya’daki göçmen işçilerin yaşadığı zorlukları ve eşitsizlikleri gözler önüne seriyor. Türk fotoğraf sanatçısı Nuri Musluoğlu, uluslararası alanda da tanınan çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ederken, sergide, sanatçının yıllar içerisinde oluşturduğu ve özellikle Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çektiği doğa, kültür ve insan temalı fotoğraflar yer alacak. Bu serginin hem Türk hem de Alman sanat çevreleri için dikkat çekici bir etkinlik olacağı ifade edildi.

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‘BENİ ÇOK MUTLU ETTİ’

Sergi 27 Nisan 2025’e kadar ziyarete açık olacak. Bu proje, geçmiş ve günümüz arasındaki bağları yeniden ele alarak göçmen işçilerin deneyimlerini daha geniş bir izleyici kitlesine taşımayı hedefliyor. Fotoğraf sanatçısı Nuri Musluoğlu konuşmasında, “1970 ve 1980 yılları arasında çektiğim fotoğrafların değerli sanatçı ve mimar Pınar Öğrenci’nin katkılarıyla hazırlanan ‘Protesto Fotoğrafları’ sergim, Hamburg’un önemli sanat galerilerinden biri olan Hamburg Sanat ve Endüstri Müzesi’nde (MKG-Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg) sunuma açılacak olması, fotoğraflarımın bu şekilde değer bulması ve Almanya’da önemli bir sanat galerisinde sergilenmesi beni son derece mutlu etti” dedi.