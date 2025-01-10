Müslümanları kötüledi, Hitler’i komünist yaptı!

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ELON Musk, Federal Meclis’teki ofisinden canlı yayına katılan Alice Weidel’i “Hoş geldin Alice” diyerek karşıladı. İkili, canlı yayında Almanya’nın politikaları, enerji kaynakları ve ekonomik zorlukları üzerine sohbet gerçekleştirdi. Konuşmasına, eski Başbakan Angela Merkel’in politikalarını eleştirerek başlayan Weidel, Merkel’i Almanya’nın ‘ilk yeşil şansölyesi’ olarak tanımladı ve özellikle göç ve enerji politikasını eleştirdi. Musk ise güneş enerjisini doğru bulduğunu ancak Almanya’nın nükleer enerjiye geri dönmesi gerektiği konusunda Weidel ile hemfikir olduğunu söyledi. Almanya’da Tesla fabrikası açma sürecinde karşılaştığı bürokratik zorluklardan da bahseden Musk, “Alman otoritelerine neredeyse bir kamyon dolusu evrak teslim etmek zorunda kaldım” dedi. İkili, ayrıca AB’nin internet düzenlemelerini ve Almanya’daki vergi politikalarını da eleştirdi. AfD’ye desteğini canlı yayında da yineleyen Musk, “ABD halkı 5 Kasım’da değişim istedi. Almanya halkının da aynısını yapmasını öneriyorum. Şu anki durumdan memnun değilseniz, değişim için oy kullanın. Bu yüzden de AfD’ye oy verilmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer AfD dışında bir yol izlenirse, Almanya için işler çok daha kötüye gidecek. Bence Almanya’yı sadece AfD kurtarabilir. Bunda açık olalım. Nokta” derken, Weidel’i ‘çok makul bir insan’ olarak nitelendirdi.

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‘HITLER KENDİSİNİ SOSYALİST OLARAK GÖRÜYORDU’Programda dikkat çeken bir diğer açıklama ise Alice Weidel’in Nazi lideri Adolf Hitler’i bir komünist olarak tanımlaması oldu. Musk AB’nin ‘X’ platformu da dahil olmak üzere bazı dijital platformlara yönelik düzenlemesinin düşünce özgürlüğüne darbe olduğunu söylemesinden sonra Weidel, Hitler’in de bunu yaptığını söyledi. Bunun üzerine Musk, AfD’nin aşırı sağcı parti olduğu yönündeki iddiaları hakkında ne düşündüğünü sordu.Weidel buna ‘aşırı sağ’ ile neyi kastettiğine dair bir açıklama ile yanıt verdi. “Nasyonal Sosyalistler, sosyalistti” dedi ve şirketleri kamulaştırdığı ve vergileri yükselttiği için Hitler’in de komünist olduğunu söyledi. Weidel, “Hitler’i sağcı ve muhafazakâr olarak etiketlemek tarihteki en büyük hataydı. O bir komünistti, kendisini sosyalist olarak görüyordu” diye ekledi.‘NETANYAHU BİRÇOK HATA YAPTI’İkili arasındaki söyleşide İsrail konusu da gündeme geldi. Musk, Weidel’e Orta Doğu ihtilafı konusundaki tutumunu ve İsrail’in var olma hakkını tanıyıp tanımadığını sordu. Weidel de bu soruya İslam karşıtı bu söylemlerle yanıt verdi: “Tabii ki. İsrail’in varlığını korumalıyız. Binyamin Netanyahu geçmişte birçok hata yaptı ancak Alman toplumu olarak Yahudi hayatlarını Müslüman suçlarına karşı da korumalıyız. Onlar artık güvende değil. Mesela Berlin’deki görüntüleri gördün mü bilmiyorum ama buradaki Filistinlilerin gösterilerinden Yahudiler sokaklarda adım atamaz oldu. Şunu diyebilirim ki, AfD onların koruyucusu olacak.” Weidel, Almanya’nın Yahudilerin yaşamlarını korumak için sorumluluk alması gerektiğini de söyledi ve kendi partisini “Almanya’daki Yahudi halkının tek koruyucusu” olarak nitelendirdi. Musk da konuya ilişkin, “Ben de İsrail’i destekliyorum ancak ölen sivillere karşı da empati duymamız gerektiğine de inanıyorum” dedi.

‘SAVAŞI TRUMP BİTİRİR’

Donald Trump’ın ABD Başkanı olarak göreve başladığında Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına son vereceğini umduğunu belirten Weidel, Avrupalı siyasetçilerin bunu yapabilecek konumda olmadığını söyledi. Avrupa’daki pek çok insanın haklı olarak endişeli olduğunu ifade eden Weidel, çatışmanın tırmanma potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Weidel, ayrıca Avrupa hükümetlerinin bu savaşı sona erdirecek bir ‘stratejisi’ olmadığını da ifade etti. Elon Musk ise, “Evet, Başkan Trump’ın bu çatışmayı çok hızlı bir şekilde çözeceğini düşünüyorum” dedi. Musk, Ukrayna’nın Rusya’dan çok daha küçük bir ülke olduğunu ve çok uzun süre dayanamayacağını kaydetti.

Canlı yayının sonlarına doğru Musk, Mars yolculuğu ile ilgili hayallerini anlattı. Weidel’in Tanrı’ya inanıp inanmadığını sorması üzerine Musk, bu fikre açık olduğunu söyledi. Weidel ise “Ben hâlâ arayış içindeyim” diyerek yayını sonlandırdı. Musk ve Weidel’in yaklaşık bir saat süren canlı yayınını 200 bin kişi takip etti. Ancak anonim izleyicilerle birlikte bu sayının daha fazla olduğu belirtiliyor.