Müslümanlara karşı suç eylemleri, 2021’de azalmış

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SOL Parti, konuyla ilgili olarak Federal Meclis’te soru önergesi verdi. Federal İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında Müslümanlara yönelik suç eylemleri azaldı. Buna göre geçen yıl Almanya çapında 662 İslam karşıtı suç eylemi gerçekleşti. 2020’ye göre bunun yüzde 29 daha az olduğu belirtildi. İslam karşıtı suç eylemi en çok 2017’de gerçekleşti. Bu tarihte 950 suç istatistiklere kaydedilirken, 2018’de 824, 2019’da 884 suç işlendi. Koronavirüs salgınının başladığı 2020 yılında ise 929 İslam karşıtı suç kayıtlara geçti. Aynı yıl Hanau’da 9 kişinin katledildiği ırkçı saldırı da yaşandı.

EYALETLERLE DEĞERLENDİRİLECEK

Suç eylemlerinin arasında Müslümanlara veya Müslüman mültecilere yönelik kışkırtma suçları, tehdit mektupları ve sokakta Müslümanlara yönelik doğrudan fiziksel saldırılar yer alıyor. Bunun yanı sıra cami veya Müslüman derneklerinin duvarlarına yönelik boyalı saldırılar ile Müslümanların görünür mal varlıklarına yönelik saldırılar da Müslüman karşıtı suç eylemleri arasında yer alıyor. Ancak 2021 yılı istatistiklerinin eyalet verileriyle yeniden değerlendirildikten sonra kesin olarak açıklanacağı ve rakamların biraz daha yüksek olabileceği belirtildi.

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‘ENDİŞELER GEÇMEDİ’

Sol Parti adına İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verileri değerlendiren Federal Meclis milletvekili Petra Pau, her ne kadar 2021’de Müslüman karşıtı suç eylemleri azalmış olsa da endişenin geçmediğini ifade etti. Pau, “Hanau saldırısının ikinci yıl dönümünde her türlü ırkçılığın ardında yatan ölümcül ideolojinin farkında olmalıyız” dedi. Pau, Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in (SPD) aşırı sağcılığa karşı açıkladığı tedbirlerin failler üzerindeki baskısını daha da artıracağını ve mağdurların haklarını güçlendireceğini umduğunu da kaydetti.

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