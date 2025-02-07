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Müslümanlara karşı saldırılar arttı

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#Almanya#Saldırı#AVRUPADAN HABERLER
Müslümanlara karşı saldırılar arttı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 12:17

Almanya’da geçen yıl Müslümanları hedef alan suç eylemlerinde artış kaydedildiği bildirildi.

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SOL Parti’nin, Federal Meclis’e sunduğu soru önergesine verilen yanıta göre, Almanya’da 2024 yılında Müslümanlara yönelik 1554 suç eylemi kayıtlara geçti. Yanıtta, 2022’de Müslümanlara yönelik 572, 2023 yılında ise 1536 suç eyleminin işlendiği belirtildi.

‘BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI’
Ayrıca Almanya’da yaşayan Sinti ve Roman toplumuna yönelik saldırıların da geçen yıl arttığı, 2023 yılında Sinti ve Romanlara yönelik 171 saldırı gerçekleşirken, 2024 yılında bu rakamın 176 olduğu ifade edildi. Önergeye verilen yanıtın açıklamasında bu rakamların ‘buz dağının görünen kısmı’ olduğu, kayıtlara geçmeyen suç sayısının çok daha fazla olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

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#Almanya#Saldırı#AVRUPADAN HABERLER

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