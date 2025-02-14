‘Müslümanlar Avrupa’nın ikinci büyük dini topluluğu’

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T-online haber sitesinin ‘Tagesanbruch’ adlı podcast programına katılan Wulff, 3 Ekim 2010’da yaptığı konuşmada ilk kez dile getirdiği “İslam artık Almanya’ya da aittir” sözlerini savundu. Wulff, programda, “Müslümanlar Avrupa’nın ikinci büyük dini topluluğudur. Bu nedenle İslam da Avrupa’ya aittir” dedi. Wulff ayrıca, Almanya’nın gelecekte doktor, hemşire, eğitmen ve girişimci olan Müslüman mültecilere ihtiyaç duyacağını da belirtti. “Pek çok mülteciye minnettar olacağız” diyen Wulff, bu kişilerin Alman toplumuna katkı sağlayacağını vurguladı.

BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI

Wulff, seçim kampanyalarında gereksiz bir ‘karamsarlık’ havası estirildiğini belirterek eleştirilerde bulundu ve “Çok fazla insanın olaylara ‘pesimist’ baktığını görüyorum. Sanki her şey kötüye gidiyormuş gibi” dedi. Eski nesillerin de büyük zorlukları başarıyla aştığını hatırlatan Wulff, günümüz sorunlarının da çözülebileceğine inandığını ifade etti. Wulff, “Herkesi kapsayacak büyük bir ortak çaba göstermemiz gerekiyor. Bu hem göçmen kökenli vatandaşları hem de burada doğup büyüyenleri ilgilendiriyor” diyerek birlik çağrısı yaptı.

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‘VATANDAŞLAR DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLMALI’

Son dönemlerde siyasetin vatandaşlara yaklaşımından rahatsız olduğunu da dile getiren Wulff, “Koronavirüs salgını döneminden bu yana pek çok politikacı, vatandaşı küçümseyen ve ‘Her şeyi biz hallederiz’ havasında açıklamalar yapıyor. Oysa vatandaşlar karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmeli. Parlamento bu konuda yenilikçi yollar düşünmeli. Dijital platformlar, fikir yarışmaları ve tartışma etkinlikleri gibi yöntemler demokrasiyi canlandırabilir” dedi.