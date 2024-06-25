Müslüman karşıtı saldırılar arttı!

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RAPORA göre, 2023 yılında Müslüman karşıtı ırkçılığa ilişkin toplam 1926 olay belgelendi. Bunlara camiler, mezarlıklar ve Müslümanlara ait olduğu belli olan dini kurumlara yönelik yaklaşık 90 saldırı da dahil. 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 114’lük bir artış gözlendi. Belgelenerek kayıt altına alınan olayların yüzde 66’sı hakaret, tehdit ve iftira gibi sözlü saldırılardan oluşuyor. Müslüman karşıtı saldırıların mağdurlarının yüzde 62’si ise kadın. Almanya’da Müslüman karşıtı ırkçılık, konut ararken, doktora giderken ya da okul gibi hayatın her alanında yaşanıyor. Üstelik çocuklar da sözlü ve fiziksel saldırıya uğruyor.

‘BAK VE HAREKETE GEÇ’

CLAIM, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Alman hükümetine ve topluma çağrı yaparak bu soruna karşı tedbir alınmasını istedi. CLAIM Direktörü Rima Hanano, “Müslüman karşıtı ırkçılığın ve sonuçlarının toplumsal ve siyasi olarak tanınması için yıllardır mücadele ediyoruz” dedi. CLAIM, ayrıca “Bak ve harekete geç” sloganı altında 1 Temmuz’a kadar sürecek bir kampanya başlattı. Kampanya, Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı eylem haftalarının bir parçası.