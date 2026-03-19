Müslüman ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Olay, geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. Tirol Eyalet Polis Sözcüsü'nün yerel basına yaptığı açıklamaya göre, aile kapılarında domuz başı ve hakaret içeren notla karşılaştı.

Yetkililer, saldırının faillerinin henüz tespit edilemediğini duyururken, Hall Belediye Başkanı Christian Margreiter tepki gösterdi. Başkan Margreiter, saldırganların yakalanmasını sağlayacak ipucuna 10 bin euro ödül vereceğini açıkladı.

Polis sözcüsü, şu aşamada olayın Fransız istihbaratının geçen yıl ortaya çıkardığı, Rusya bağlantılı "domuz başı" provokasyonlarıyla bağlantısına dair bir bulgu olmadığını, soruşturmanın "yerel motivasyonlu, ırkçı bir münferit olay" ihtimali üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

Olay, 2025 yılında Fransa'da Paris ve çevresindeki camilere domuz başı bırakılması vakalarını hatırlattı. Fransız makamları, geçen yıl Sırbistan'da yakalanan 11 kişilik bir şebekenin, Rus istihbaratının talimatıyla bu eylemleri gerçekleştirerek toplumu kutuplaştırmayı hedeflediğini ortaya çıkarmıştı.

Avusturya polisi, Hall'deki olayın bu tür bir organize provokasyon olup olmadığı yönündeki sorulara ise "şu an için böyle bir ipucu yok" yanıtını verdi. Soruşturma sürüyor.