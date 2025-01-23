Musk’ın o hareketine projeksiyonla tepki!

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ELON Musk’ın, Donald Trump’ın yemin törenine katıldığı etkinlikte yaptığı hareket Almanya’da “faşist selam” iddialarını alevlendirdi. Capitol One Arena’da sahneye çıkan Musk, Trump’ı destekleyen kalabalığa teşekkür ederek coşkuyla selam verdi. Ancak, Musk’ın sağ kolunu kaldırarak yaptığı hareket, “Hitler selamı” tartışmalarını başlattı. Alman ve İngiliz aktivistler, Musk’ın bu hareketine dikkat çekmek için Berlin yakınlarındaki Brandenburg’da yer alan Tesla fabrikasında bir projeksiyon gösterisi düzenledi. Görüntüde, Musk’ın tartışmalı hareketi Tesla logosu ile birlikte “Heil” yazısıyla birleştirildi. Gösteriyi düzenleyen “Politik Güzellik Merkezi” ve “Led By Donkeys” adlı İngiliz sanat kolektifi, bu mesajın dikkat çekmek amacıyla hazırlandığını belirtti.

Projeksiyonun gerçekliği ise soru işaretlerine yol açtı. Sanatçılar, görüntülerin Tesla fabrikasında çekildiğini iddia ederken, Tesla güvenlik ekibi veya yerel polis buna dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı. Ancak aktivistler, Musk’ın son dönemdeki söylem ve jestleriyle radikal akımlara yakınlaştığı iddialarına dikkat çekmek istediklerini belirtti. Uzmanlar, Musk’ın Trump destekçilerine yönelik konuşmasının ve yaptığı hareketin faşist bir çağrışım taşıdığını savunuyor. American University uzmanlarından Kurt Braddock, “Musk’ın hareketi, aşırı sağın, özellikle de neo-Nazilerin desteğini açıkça çekiyor” dedi. Irkçılığa karşı mücadele eden Amadeu Antonio Vakfı’ndan uzmanı Kira Ayyadi ise Spiegel’e verdiği demeçte Musk’ın hareketini bilinçli bir mesaj olarak nitelendirerek, “Uzun, düz uzatılmış kol, birbirine yapışık parmaklar ve yüzündeki gergin ifade, klasik bir Nazi selamı göstergesidir” ifadelerini kullandı.