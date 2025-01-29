Musk’ın açıklamaları iğrenç

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BERLİN’de bir seçim etkinliğine katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gazetecilerle bir araya geldi. CNN’in haberine göre ABD’li bir gazeteci iş insanı Elon Musk’ın Avrupa’da aşırı sağa verdiği desteği sordu. Scholz, “Bir sosyal demokrat olarak zengin medya patronlarının Almanya siyasetine müdahil olmasına alışığım. Ancak yeni olan şey, Musk’ın Avrupa genelindeki aşırı sağcı politikacılara açıkça destek vermesi. Bu gerçekten iğrenç ve Avrupa Birliği’nin demokratik gelişimi için hiç iyi değil” dedi. Scholz, bu sözleri İngilizce olarak dile getirdi.



BENİ ÖFKELENDİRİYOR

Elon Musk, Almanya’daki seçim sürecinde defalarca AfD’ye desteğini açıkça dile getirmiş, partinin eş başkanı Alice Weidel ile kendisine sosyal medya platformu ‘X’te bir röportaj yapmış ve geçen hafta sonu AfD’nin bir seçim etkinliğine video yoluyla katılmıştı. Musk, Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80’inci yıl dönümü öncesinde yaptığı açıklamada Almanya’nın, ‘geçmişteki suçlara gereğinden fazla odaklandığını’ söylemişti. Bu açıklamaya sert tepki gösteren Scholz, “ABD’nin ülkemizi Nazi rejiminden kurtarıp yeniden demokrasiye kavuşmamızı sağlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Elon Musk’ın aşırı sağa desteği ve Almanya’nın geçmişte işlediği korkunç suçlara, özellikle Yahudilere yapılan soykırıma karşı duyarsız kalması beni öfkelendiriyor” diye konuştu.

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SCHOLZ’A ‘BECERİKSİZ’ DEMİŞTİ

Musk, daha önce Scholz’a da kişisel saldırılarda bulunarak, onu ‘beceriksiz bir soytarı’ olarak tanımlamıştı. Scholz ise bu hakaretlere karşı soğukkanlılığını koruduğunu belirterek, “Beni asıl endişelendiren şey, Musk’ın kısmen aşırı sağcı bir parti olan AfD’ye verdiği destek” demişti.